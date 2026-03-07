27 тонн тайны: в Египте открыли гигантский саркофаг и увидели то, чего никто не ожидал

Огромный саркофаг из черного гранита, обнаруженный во время строительных работ в египетской Александрии, стал одной из самых обсуждаемых археологических находок последних лет. Каменная гробница весом около 27 тонн пролежала запечатанной почти две тысячи лет, что вызвало волну сенсационных предположений среди историков и любителей древних тайн.

В Египте раскрыли один из величайших саркофагов в истории археологии

О находкепишет издание Daily Galaxy . Саркофаг был найден случайно во время строительных работ в городе Александрия. Его гигантские размеры сразу привлекли внимание исследователей. Каменный гроб имеет почти три метра в длину и около двух метров в высоту , что делает его одной из самых сохранившихся гробниц, которые когда-либо находили археологи.

Ученые предполагают, что саркофаг относится к раннему птолемеевскому периоду , начавшемуся после смерти Александра Великого в 323 году до нашей эры.

Тайна, волновавшая мир

Как только стало известно о находке, вокруг нее возникло множество теорий. Некоторые предполагали, что внутри может находиться гробница самого Александра Великого , место захоронения которого до сих пор остается одной из самых больших загадок истории. Другие выдвигали еще более мистические предположения – что открытие саркофага может пробудить так называемое "проклятие фараона" . Именно поэтому археологи подошли к разрезу гробницы максимально осторожно. Для открытия массивной крышки даже привлекли военных инженеров. Когда крышку подняли всего на несколько сантиметров, команда исследователей сразу почувствовала сильнейший и неприятный запах , из-за которого им пришлось временно отступить.

Обнаружили внутри

Когда саркофаг наконец-то открыли полностью, ученые увидели неожиданную картину. Внутри находились три человеческих скелета , погруженные в красно-коричневую жидкость, которую исследователи описали как сточные воды, проникшие внутрь гробницы за столетие. Генеральный секретарь Высшего совета по древностям Египта Мустафа Вазири объяснил:

"Мы обнаружили кости трех человек в том, что выглядит как семейное захоронение. К сожалению, мумии были сильно повреждены, и сохранились только кости".

Исследователи также обратили внимание на одну важную деталь. На одном из черепов обнаружили трещину , которая может свидетельствовать о ранении стрелой.

Это может означать, что по крайней мере один из похороненных людей погиб в бою.

Кто мог лежать в саркофаге

Археологи предполагают, что похороненные люди могли быть солдатами древнеегипетской армии или военными, служившими в период правления Птолемеев. Впрочем, окончательные выводы пока делать рано. Ученые планируют провести дополнительные исследования костей, чтобы установить возраст, происхождение и причину смерти этих людей. Рядом с саркофагом также был найден алебастровый бюст , который может помочь определить личность одного из похороненных.

Было ли проклятие

Отдельное внимание привлекли слухи о проклятии мумии, которые быстро распространились после открытия саркофага. Ужасный запах и загадочное содержимое только подогрели интерес публики. Однако археологи поспешили развеять эти мифы. Мустафа Вазири даже пошутил по этому поводу:

"Я первым засунул голову в саркофаг… и вот я стою перед вами – со мной все хорошо".

По словам исследователей, никаких доказательств существования проклятия или опасных бактерий в гробнице не обнаружено . Но, несмотря на это открытие саркофага, стало одним из самых загадочных археологических событий последнего времени. И хотя внутри не нашли легендарного правителя или сокровищ, сама находка может помочь ученым лучше понять жизнь и традиции древнего Египта .

