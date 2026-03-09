Кошмари уві сні - це не просто так: вчені попередили про симптоми вкрай важкої хвороби

Експерти припускають, що надзвичайно яскраві або тривожні нічні сни іноді можуть бути сигналом про розвиток захворювання ще до появи фізичних симптомів. Про це повідомляє Daily Mail, відзначаючи, що подібні прояви спостерігаються у багатьох людей, особливо під час стресу чи емоційних перевантажень. Проте фахівці зазначають, що в окремих випадках сни мають інше походження — вони можуть відображати ранні біологічні зміни в організмі.

Фото: з відкритих джерел

Психологи називають такі сни "продромальними" і пояснюють, що вони з’являються тоді, коли мозок реагує на слабкі сигнали від внутрішніх органів, які вказують на початкову стадію захворювання. Під час фази швидкого сну (REM) мозок активно обробляє інформацію про стан організму. За словами професора психології Медичної школи Бостонського університету Патріка Макнамари, мозок аналізує сигнали від органів, щоб підтримувати баланс фізіологічних процесів. Коли виявляється потенційна загроза, вона може проявлятися у вигляді символічних або тривожних образів у снах, ще до появи очевидних симптомів.

Найбільш надійні підтвердження цієї теорії пов’язані з неврологічними захворюваннями. Дослідження 2017 року показало, що 73% людей із порушеннями поведінки під час REM-сну протягом 12 років отримали діагноз хвороби Паркінсона або деменції. Інші наукові роботи вказують, що яскраві сни можуть передувати захворюванням шлунково-кишкового тракту, легень, суглобів, а також гінекологічним проблемам.

Наприклад, у дослідженні 2015 року 83% жінок, яким згодом діагностували рак молочної залози, повідомляли про тривожні сни ще до постановки діагнозу. У 2022 році аналіз майже 2900 описів снів людей, які пізніше захворіли на COVID-19, показав, що багато з них перед хворобою бачили образи личинок, змій або укусів. Макнамара відзначає, що такі сни часто повторюють мотиви агресії чи небезпеки, що може бути метафоричним сигналом про внутрішні зміни в організмі.

Водночас науковці підкреслюють, що ця гіпотеза потребує додаткових досліджень і не може слугувати діагностичним інструментом. Проте у майбутньому аналіз снів може допомогти лікарям раніше виявляти хвороби та попереджати психічні кризи, адже у людей із суїцидальними думками тривожні сни можуть з’являтися за тижні чи місяці до спроби самогубства. Масштабні дослідження допоможуть точніше зрозуміти зв’язок між снами та здоров’ям людини.

Портал "Коментарі" вже писав, що регулярне споживання продуктів та напоїв, багатих на калій, може допомогти знизити кров’яний тиск, оскільки калій протидіє дії натрію, що затримує рідину в організмі. Видання Health зазначає, що серед таких напоїв – різноманітні фруктові та овочеві соки, молоко і навіть кава.