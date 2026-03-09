Кошмары во сне – это не просто так: ученые предупредили о симптомах крайне тяжелой болезни

Эксперты предполагают, что чрезвычайно яркие или тревожные ночные сны иногда могут являться сигналом о развитии заболевания еще до появления физических симптомов. Об этом сообщает Daily Mail, отмечая, что подобные проявления наблюдаются у многих людей, особенно во время стресса или эмоциональных перегрузок. Однако специалисты отмечают, что в некоторых случаях сны имеют другое происхождение — они могут отражать ранние биологические изменения в организме.

Психологи называют такие сны "продромальными" и объясняют, что они появляются тогда, когда мозг реагирует на слабые сигналы от внутренних органов, указывающих на начальную стадию заболевания. Во время фазы быстрого сна (REM) мозг активно обрабатывает информацию о состоянии организма. По словам профессора психологии Медицинской школы Бостонского университета Патрика Макнамары, мозг анализирует сигналы от органов, чтобы поддерживать баланс физиологических процессов. Когда выявляется потенциальная угроза, она может проявляться в виде символических или тревожных образов во снах, еще до появления очевидных симптомов.

Наиболее надежные подтверждения этой теории связаны с неврологическими заболеваниями. Исследование 2017 показало, что 73% людей с нарушениями поведения во время REM-сна в течение 12 лет получили диагноз болезни Паркинсона или деменции. Другие научные работы указывают, что яркие сны могут предшествовать заболеваниям желудочно-кишечного тракта, легким, суставам, а также гинекологическим проблемам.

Например, в исследовании 2015 83% женщин, которым впоследствии диагностировали рак молочной железы, сообщали о тревожных снах еще до постановки диагноза. В 2022 году анализ почти 2900 описаний снов людей, позже заболевших COVID-19, показал, что многие из них перед болезнью видели образы личинок, змей или укусов. Макнамара отмечает, что такие сны часто повторяют мотивы агрессии или опасности, которые могут быть метафорическим сигналом о внутренних изменениях в организме.

В то же время ученые подчеркивают, что эта гипотеза нуждается в дополнительных исследованиях и не может служить диагностическим инструментом. Однако в будущем анализ снов может помочь врачам раньше выявлять болезни и предупреждать психические кризисы, ведь у людей с суицидальными мыслями тревожные сны могут появляться за неделю или месяц до попытки самоубийства. Масштабные исследования помогут более точно понять связь между снами и здоровьем человека.

