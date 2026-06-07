Китай почав вирощувати людські ембріони на власній космічній станції "Тяньгун"

Чи зможе людство одного дня народжувати дітей у космосі? Питання, яке десятиліттями залишалося науковою фантастикою, поступово переходить до реальних досліджень. Китайські вчені зробили перший крок та відправили на орбіту Землі штучні людські ембріони для вивчення впливу невагомості на ранні етапи розвитку життя.

Китай запустив на орбіту штучні людські ембріони. Фото з відкритих джерел

Експеримент проводиться на китайській космічній станції "Тяньгун". До орбітального комплексу 11 травня штучні ембріони доставила вантажна місія "Тяньчжоу-10". Протягом п’яти днів зразки перебували на висоті близько 450 кілометрів над Землею, після чого їх заморозили для подальшого аналізу.

"Штучний ембріон людини виготовлений з людських стовбурових клітин як сировини. Це не справжній людський ембріон і він не має здатності перетворитися на повноцінний плід", — зауважує керівник експерименту дослідник Інституту зоології Китайської академії наук Лецянь Юй.

Такий підхід дозволяє проводити складні біологічні дослідження без значної частини етичних суперечок.

Дослідники прагнуть з’ясувати, як відсутність гравітації впливає на процеси, що лежать в основі формування тканин та органів. Особливу увагу приділяють двом критичним етапам розвитку: прикріпленню ембріона та формуванню базової структури майбутнього організму.

"Тому ці моделі були доставлені в космос, щоб дослідити, чи впливає життя, яке розвивалося під дією гравітації протягом сотень мільйонів років, на її раптову відсутність. Порівнюючи розвиток ембріонів у космосі з розвитком на Землі, ми можемо дослідити, як космічне середовище впливає на критичні події в розвитку людини", — пояснює Юй.

За його словами, результати можуть мати величезне значення для майбутніх космічних місій. Якщо людство планує створювати постійні поселення на Місяці або Марсі, питання народження та розвитку дітей за межами Землі рано чи пізно доведеться вирішувати.

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