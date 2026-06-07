Китай начал выращивать человеческие эмбрионы на собственной космической станции "Тяньгун"

Сможет ли человечество однажды рожать детей в космосе? Вопрос, остававшийся десятилетиями научной фантастикой, постепенно переходит к реальным исследованиям. Китайские ученые сделали первый шаг и отправили на орбиту Земли искусственные человеческие эмбрионы для изучения влияния невесомости на ранние этапы развития жизни.

Китай запустил на орбиту искусственные человеческие эмбрионы. Фото из открытых источников

Эксперимент проводится на китайской космической станции "Тяньгун". На орбитальный комплекс 11 мая искусственные эмбрионы доставила грузовая миссия "Тяньчжоу-10". В течение пяти дней образцы находились на высоте около 450 км над Землей, после чего их заморозили для дальнейшего анализа.

"Искусственный эмбрион человека изготовлен из человеческих стволовых клеток как сырья. Это не настоящий человеческий эмбрион и он не способен превратиться в полноценный плод", — отмечает руководитель эксперимента исследователь Института зоологии Китайской академии наук Лецянь Юй.

Такой подход позволяет проводить сложные биологические исследования без большого числа этических споров.

Исследователи стремятся выяснить, как отсутствие гравитации влияет на процессы, лежащие в основе формирования тканей и органов. Особое внимание уделяется двум критическим этапам развития: прикреплению эмбриона и формированию базовой структуры будущего организма.

"Поэтому эти модели были доставлены в космос, чтобы исследовать, влияет ли жизнь, развивавшаяся под действием гравитации на протяжении сотен миллионов лет, на ее внезапное отсутствие. Сравнивая развитие эмбрионов в космосе с развитием на Земле, мы можем исследовать, как космическая среда влияет на критические события в развитии человека", – объясняет Юй.

По его словам, результаты могут иметь огромное значение для будущих космических миссий. Если человечество планирует создавать постоянные поселения на Луне или Марсе, вопрос рождения и развития детей вне Земли рано или поздно придется решать.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что ученый объяснил, возможен ли секс в космосе.

Также "Комментарии" писали, что астронавт собственноручно поймал спутник в космосе, падавший на Землю.