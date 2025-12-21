Історичний момент у космосі: користувач колісного крісла здійснив суборбітальний політ

20 грудня 2025 року ракета New Shepard приватної компанії Blue Origin здійснила свій 37-й політ у космос. В історії цієї місії є унікальний момент – серед шести членів екіпажу вперше перебувала людина, яка користується колісним кріслом. Про це повідомляє видання ABC News.

Людина на колісному кріслі вперше підкорила космос – революційний політ від Blue Origin

Мікаела Бентхаус, аерокосмічна інженерка та фахівчиня з мехатроніки, отримала травму спинного мозку після нещасного випадку на гірському велосипеді. Проте її мрія про космос здійснилася – ракета перетнула межу космосу на висоті 100 км від Землі.

"Я рада показати світові, що користувачі колісних крісел теж можуть здійснити суборбітальний політ. Дякую Blue Origin за підтримку", – прокоментувала Бентхаус.

Ракета New Shepard спеціально розроблена з урахуванням доступності: екіпаж має ліфтовий доступ до стартової платформи, а апарат обладнаний системами для людей з обмеженою мобільністю. Раніше на ньому вже літали люди зі слабким зором та слухом. Загалом за програмою New Shepard у космосі побували 92 людини.

"Цей екіпаж демонструє, що космос відкритий для всіх – від інженерів і науковців до підприємців та вчителів. Політ Мікаели особливо важливий – він доводить, що обмеження не заважають мрії про зірки", – зазначив старший віцепрезидент New Shepard Філ Джойс.

Разом із Мікаелою у місії брали участь інвестор Джоел Гайд, аерокосмічний інженер Ганс Кенігсманн, підприємці Ніл Мілч та Адоніс Пуруліс, а також ентузіаст дослідження космосу Джейсон Стенселл.

