Исторический момент в космосе: пользователь колесного кресла совершил суборбитальный полет
Исторический момент в космосе: пользователь колесного кресла совершил суборбитальный полет

Микаэла Бентхаус доказала: ограниченная мобильность не мешает мечтам о звездах.

21 декабря 2025, 09:00
Автор:
Проніна Анна

20 декабря 2025 года ракета New Shepard частной компании Blue Origin совершила свой 37-й полет в космос. В истории этой миссии есть уникальный момент – среди шести членов экипажа впервые находился человек, пользующийся колесным креслом. Об этом сообщает издание ABC News .

Исторический момент в космосе: пользователь колесного кресла совершил суборбитальный полет

Человек на колесном кресле впервые покорил космос – революционный полет от Blue Origin

Микаэла Бентхаус , аэрокосмическая инженерша и специалист по мехатроники, получила травму спинного мозга после несчастного случая на горном велосипеде. Однако ее мечта о космосе сбылась – ракета пересекла границу космоса на высоте 100 км от Земли.

"Я рада показать миру, что пользователи колесных кресел тоже могут совершить суборбитальный полет. Спасибо Blue Origin за поддержку", – прокомментировала Бентхаус.

Ракета New Shepard специально разработана с учетом доступности: экипаж имеет лифтовый доступ к стартовой платформе, а аппарат оборудован системами для людей с ограниченной мобильностью. Раньше на нем уже летали люди со слабым зрением и слухом. Всего по программе New Shepard в космосе побывали 92 человека.

"Этот экипаж демонстрирует, что космос открыт для всех – от инженеров и ученых до предпринимателей и учителей. Полет Микаэлы особенно важен – он доказывает, что ограничения не мешают мечтам о звездах", – отметил старший вице-президент New Shepard Фил Джойс.

Вместе с Микаэлой в миссии участвовали инвестор Джоэл Гайд, аэрокосмический инженер Ганс Кенигсманн, предприниматели Нил Милч и Адонис Пурулис, а также энтузиаст исследования космоса Джейсон Стенселл.

Напомним, портал "Комментарии" также писал, как правильно использовать телефон во время зарядки и стоит ли это вообще делать.



