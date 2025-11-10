І це на четвертому році війни: мовний омбудсмен шокував вердиктом про мову більшості дітей Києва

У столиці рідко говорять українською мовою в освітніх закладах. Про це повідомив заступник керівника Секретаріату Уповноваженого із захисту державної мови Сергій Сиротенко. Він назвав ситуацію з дотриманням мовного закону в школах загрозливою.

Мова спілкування школярів у Києві. Фото: з відкритих джерел

У квітні-травні 2025 року Державна служба якості освіти України спільно з Уповноваженим із захисту державної мови промоніторили дослідження щодо дотримання мовного законодавства у закладах загальної середньої освіти.

Результати дослідження продемонстрували, що у Києві, за оцінкою учнів, 24% вчителів під час уроків та 40% під час перерв порушують мовний закон – застосовують недержавну мову. Для порівняння, середня цифра по Україні – 14% на уроках та 21% – на перервах.

Під час опитування учні також зізналися, що й самі спілкуються недержавною мовою на уроках (66%) та на перервах (82%). Загалом по Україні ці цифри також нижчі: на уроках — 40%, на перервах — 52%.

При цьому лише 18% столичних учнів зазначили, що говорять виключно українською мовою.

"Київ можна віднести до зросійщених регіонів України. Всі показники нижчі, ніж по Україні. Молоде покоління застосовує російську мову навіть частіше, ніж їхні батьки", — зазначив Сиротенко.

Він назвав це ознакою серйозного впливу Москви, яка впливає на свідомість підростаючого покоління через інтернет, соцмережі, формуючи у них неправильні мовні звички.

При цьому, за спостереженнями оглядачів, ще 10-15 років тому у Києві набагато менше за 18% учнів постійно говорили українською.

Сиротенко також заявив, таке моніторингове дослідження є важливим, адже дає змогу оцінювати не тільки дотримання мовного законодавства в освіті, але й бачити тенденції функціонування української мови в Україні.

Читайте також на порталі "Коментарі" — мовний скандал: як покарали водія таксі, який відмовився спілкуватися українською.



