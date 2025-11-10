І це на четвертому році війни: мовний омбудсмен шокував вердиктом про мову більшості дітей Києва

Рубрики
У столиці рідко говорять українською мовою в освітніх закладах. Про це повідомив заступник керівника Секретаріату Уповноваженого із захисту державної мови Сергій Сиротенко. Він назвав ситуацію з дотриманням мовного закону в школах загрозливою.
Мова спілкування школярів у Києві. Фото: з відкритих джерел
У квітні-травні 2025 року Державна служба якості освіти України спільно з Уповноваженим із захисту державної мови промоніторили дослідження щодо дотримання мовного законодавства у закладах загальної середньої освіти.
Результати дослідження продемонстрували, що у Києві, за оцінкою учнів, 24% вчителів під час уроків та 40% під час перерв порушують мовний закон – застосовують недержавну мову. Для порівняння, середня цифра по Україні – 14% на уроках та 21% – на перервах.
Під час опитування учні також зізналися, що й самі спілкуються недержавною мовою на уроках (66%) та на перервах (82%). Загалом по Україні ці цифри також нижчі: на уроках — 40%, на перервах — 52%.
При цьому лише 18% столичних учнів зазначили, що говорять виключно українською мовою.
Він назвав це ознакою серйозного впливу Москви, яка впливає на свідомість підростаючого покоління через інтернет, соцмережі, формуючи у них неправильні мовні звички.
При цьому, за спостереженнями оглядачів, ще 10-15 років тому у Києві набагато менше за 18% учнів постійно говорили українською.
Сиротенко також заявив, таке моніторингове дослідження є важливим, адже дає змогу оцінювати не тільки дотримання мовного законодавства в освіті, але й бачити тенденції функціонування української мови в Україні.
