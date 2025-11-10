И это на четвертом году войны: языковой омбудсмен шокировал вердикт о языке большинства детей Киева

В столице редко говорят по-украински в образовательных учреждениях. Об этом сообщил заместитель руководителя Секретариата Уполномоченного по защите государственного языка Сергей Сиротенко. Он назвал ситуацию с соблюдением языкового закона в школах угрожающей.

Язык общения школьников в Киеве. Фото: из открытых источников

В апреле-мае 2025 г. Государственная служба качества образования Украины совместно с Уполномоченным по защите государственного языка промониторили исследования по соблюдению языкового законодательства в учреждениях общего среднего образования.

Результаты исследования продемонстрировали, что в Киеве, по оценке учеников, 24% учителей на уроках и 40% на перерывах нарушают языковой закон – применяют негосударственный язык. Для сравнения, средняя цифра по Украине – 14% на уроках и 21% – на перерывах.

В ходе опроса учащиеся также признались, что и сами общаются на негосударственном языке на уроках (66%) и на перерывах (82%). В целом по Украине эти цифры также ниже: на уроках – 40%, на перерывах – 52%.

При этом только 18% столичных учеников отметили, что говорят исключительно на украинском языке.

"Киев можно отнести к обросшимся регионам Украины. Все показатели ниже, чем по Украине. Молодое поколение употребляет русский язык даже чаще, чем их родители", — отметил Сиротенко.

Он назвал это признаком серьезного влияния Москвы, влияющей на сознание подрастающего поколения через интернет, соцсети, формируя у них неправильные языковые привычки.

При этом, по наблюдениям обозревателей, еще 10-15 лет назад в Киеве гораздо меньше 18% учеников постоянно говорили по-украински.

Сиротенко также заявил, что такое мониторинговое исследование важно, ведь позволяет оценивать не только соблюдение языкового законодательства в образовании, но и видеть тенденции функционирования украинского языка в Украине.

