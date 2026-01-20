Говорять, що Земля втратить гравітацію у серпні 2026 року: вчені відповіли

У соціальних мережах набирає обертів чергова теорія змови з апокаліптичними наслідками. Користувачі TikTok та Instagram поширюють твердження, що 12 серпня 2026 року Земля нібито втратить гравітацію на сім секунд, що призведе до загибелі десятків мільйонів людей. Автори дописів апелюють до "секретного документа NASA" під назвою Project Anchor, який буцімто приховують від людства. Однак вчені пояснюють, що це твердження не має нічого спільного з реальністю.

Чи втратить Земля гравітацію. Фото з відкритих джерел

Як зазначають фактчекери з Snopes та наукове видання IFLScience, жодного проєкту NASA з назвою Project Anchor не існує, а сама ідея "вимкнення" гравітації суперечить базовим законам фізики. Гравітація — це не механізм, який можна зупинити кнопкою. Вона є наслідком маси планети. Щоб Земля раптово втратила гравітаційне поле, вона мала б миттєво позбутися своєї маси, тобто фактично перестати існувати.

Прихильники теорії змови також пов’язують "катастрофу" з нібито передбаченим перетином гравітаційних хвиль від чорних дір. Однак гравітаційні хвилі, які фіксують обсерваторії LIGO, Virgo та KAGRA, надзвичайно слабкі. Навіть зіткнення чорних дір за мільярди світлових років від Землі спричиняє коливання, менші за розмір атома, і жодним чином не може вплинути на гравітацію нашої планети.

Дата 12 серпня 2026 року також обрана не випадково. Цього дня відбудеться повне сонячне затемнення, видиме в частині Європи. Історично затемнення часто ставали ґрунтом для страхів, міфів та конспірологічних теорій, хоча людство вміє точно їх передбачати вже тисячі років.

Науковці наголошують, що у світі без теорій змов достатньо реальних загроз, зокрема кліматичні зміни, війни, ШІ, криза у сфері безпеки та охорони здоров’я. За словами вчених, поширення псевдонаукових страшилок не лише вводить людей в оману, а й відволікає увагу від проблем, які справді потребують негайних рішень.

