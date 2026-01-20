logo

Говорят, что Земля потеряет гравитацию в августе 2026 года: ученые ответили
Говорят, что Земля потеряет гравитацию в августе 2026 года: ученые ответили

Соцсети пугают потерей гравитации Земли в 2026 году. Ученые объясняют, почему это невозможно и как возникла новая теория заговора.

20 января 2026, 16:27
Автор:
Slava Kot

В социальных сетях набирает обороты очередная теория заговора с апокалиптическими последствиями. Пользователи TikTok и Instagram распространяют утверждение, что 12 августа 2026 года Земля якобы потеряет гравитацию на семь секунд, что приведет к гибели десятков миллионов людей. Авторы сообщений апеллируют к "секретному документу NASA" под названием Project Anchor, который якобы скрывают от человечества. Однако ученые объясняют, что это утверждение не имеет ничего общего с реальностью.

Говорят, что Земля потеряет гравитацию в августе 2026 года: ученые ответили

Потеряет ли Земля гравитацию. Фото из открытых источников

Как отмечают фактчекеры из Snopes и научное издание IFLScience, ни одного проекта NASA с названием Project Anchor не существует, а сама идея "отключения" гравитации противоречит базовым законам физики. Гравитация – это не механизм, который можно остановить кнопкой. Она есть следствие массы планеты. Чтобы Земля внезапно потеряла гравитационное поле, она должна мгновенно избавиться от своей массы, то есть фактически перестать существовать.

Приверженцы теории заговора также связывают "катастрофу" с якобы предусмотренным пересечением гравитационных волн от черных дыр. Однако гравитационные волны, фиксирующие обсерватории LIGO, Virgo и KAGRA, очень слабы. Даже столкновение черных дыр в миллиардах световых лет от Земли вызывает колебания меньше размера атома и никоим образом не может повлиять на гравитацию нашей планеты.

Дата 12 августа 2026 также выбрана неслучайно. В этот день произойдет полное солнечное затмение, видимое в Европе. Исторически затмения часто становились основой для страхов, мифов и конспирологических теорий, хотя человечество умеет точно их предвидеть уже тысячи лет.

Ученые отмечают, что в мире и без теорий заговоров достаточно реальных угроз, в частности, климатические изменения, войны, ИИ, кризис в сфере безопасности и здравоохранения. По словам ученых, распространение псевдонаучных страшилок не только вводит людей в заблуждение, но и отвлекает внимание от проблем, действительно нуждающихся в немедленных решениях.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что миллиардер придумал конкурс на 3 млрд долларов, в котором нужно доказать, что Земля плоская.

Также "Комментарии" писали, что Трамп планирует говорить о контакте с инопланетянами.



Источник: https://www.iflscience.com/heard-the-rumor-earth-will-lose-gravity-for-7-seconds-on-august-12-2026-heres-why-its-rubbish-82248
