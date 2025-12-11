Дослідники знайшли на дні Карибського моря першу частину скарбу вартістю 17 мільярдів доларів

Після понад трьох століть мовчання з дна Карибського моря дістали перші предмети зі знаменитого іспанського галеона "Сан-Хосе". Це один з найбагатших кораблів в історії, який затонув у 1708 році. Колумбійські фахівці повідомили про вилучення перших речей із потенційного скарбу вартістю до 17 мільярдів доларів. Ними стали три монети 18 століття, бронзова гармата та порцелянова чашка.

У Карибському морі підняли перші артефакти зі скарбу "Сан-Хосе". Фото з відкритих джерел

Галеон "Сан-Хосе" перевозив золото, срібло та дорогоцінне каміння, зібране за десять років у колоніях Іспанії. Це була частина королівського податку, який мав повернутися до Мадрида під час Війни за іспанську спадщину. Але у червні 1708 року корабель був атакований британським флотом і вибухнув після влучання в порохові склади, занурившись на глибину майже 600 метрів.

Порцеляновий посуд з корабля "Сан-Хосе". Фото: Ministerio de Cultura de Colombia

Колумбія офіційно оголосила про виявлення галеона у 2015 році, але лише нині розпочала поетапне підняття артефактів за допомогою підводних роботів. Серед перших знахідок виявилися три монети макукінас, грубого ручного карбування, які були основною валютою в іспанській Америці у 16-18 століттях. На деяких монетах дослідники помітили літеру L, що свідчить про їхнє походження з монетного двору Ліми.

Монети витягнули з затопленого корабля. Фото: Ministerio de Cultura de Colombia

Разом із монетами на поверхню підняли бронзову гармату, уламки дерева, мотузки та дві порцелянові чашки зі збереженим декором. Усе це передано до археологічних центрів Колумбії для реставрації та вивчення.

Масивна гармата. Фото: Ministerio de Cultura de Colombia

Оціночна вартість вантажу галеона коливається від 10 до 17 млрд доларів і вже спричинила міжнародний спір. На артефакти претендує Іспанія, як держава, якій належав галеон, Колумбія — на чиїй території знайдено уламки, США — компанія Sea Search Armada заявляє, що вони першими вказали місце корабля, Болівія — представники нащадків народу кечуа стверджують, що багатства були зібрані внаслідок примусової праці їхніх предків.

Директорка Колумбійського інституту антропології та історії Альхена Кайседо Фернандес наголосила, що підняття перших артефактів дозволить громадянам "через матеріальні свідчення побачити історію галеона "Сан-Хосе"". За оцінками археологів, на борту корабля може залишатися до 200 тонн золота й срібла, а також не огранені дорогоцінні камені.

Глибина та складність операції означають, що процес вилучення скарбу триватиме роками. Але вже зараз "Сан-Хосе" називають найбільшим історичним підводним відкриттям 21 століття.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, чому на затопленому "Титаніку" не знайшли жодного тіла.

Також "Коментарі" писали про п'ять скарбів, виявлених дилетантами.