Исследователи нашли на дне Карибского моря первую часть клада стоимостью 17 миллиардов долларов

После более чем трех столетий молчания со дна Карибского моря извлекли первые предметы из знаменитого испанского галеона "Сан-Хосе". Это один из самых богатых кораблей в истории, затонувший в 1708 году. Колумбийские специалисты сообщили об изъятии первых вещей из потенциального клада стоимостью до 17 миллиардов долларов. Ими стали три монеты 18 века, бронзовая пушка и фарфоровая чашка.

В Карибском море подняли первые артефакты из клада "Сан-Хосе". Фото из открытых источников

Галеон "Сан-Хосе" перевозил золото, серебро и драгоценные камни, собранные за десять лет в колониях Испании. Это была часть королевского налога, который должен был вернуться в Мадрид во время войны за испанское наследство. Но в июне 1708 года корабль был атакован британским флотом и взорвался после попадания в пороховые склады, погрузившись на глубину почти 600 метров.

Фарфоровая посуда с корабля "Сан-Хосе". Фото: Ministerio de Cultura de Colombia

Колумбия официально объявила об обнаружении галеона в 2015 году, но только сейчас начала поэтапное поднятие артефактов с помощью подводных роботов. Среди первых находок оказались три монеты макукинас, грубой ручной чеканки, которые являлись основной валютой в испанской Америке в 16-18 веках. На некоторых монетах исследователи заметили букву L, что свидетельствует об их происхождении из монетного двора Лимы.

Монеты вытащили из затопленного корабля. Фото: Ministerio de Cultura de Colombia

Вместе с монетами на поверхность подняли бронзовую пушку, обломки дерева, веревки и две фарфоровые чашки с сохранившимся декором. Все это передано в археологические центры Колумбии для реставрации и изучения.

Массивная пушка. Фото: Ministerio de Cultura de Colombia

Оценочная стоимость груза галеона колеблется от 10 до 17 млрд долларов и уже повлекла за собой международный спор. На артефакты претендует Испания, как государство, которому принадлежал галеон, Колумбия — на чьей территории найдены обломки, США — компания Sea Search Armada заявляет, что они первыми указали место корабля, Боливия — представители потомков народа кечуа утверждают, что богатства были их собраны в результате работы их предков.

Директор Колумбийского института антропологии и истории Альхена Кайседо Фернандес отметила, что поднятие первых артефактов позволит гражданам "через материальные свидетельства увидеть историю галеона "Сан-Хосе"". По оценкам археологов, на борту корабля могут оставаться до 200 тонн золота и серебра, а также не огранены драгоценные камни.

Глубина и сложность операции означают, что процесс извлечения клада будет длиться годами. Но уже сейчас "Сан-Хосе" называют величайшим историческим подводным открытием 21 века.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, почему на затопленном "Титанике" не нашли ни одного тела.

Также "Комментарии" писали о пяти сокровищах, обнаруженных дилетантами.