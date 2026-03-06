logo_ukra

Ця вода страшенно небепечна для кожного: озвучено термінове попередження

Нове дослідження розкриває причини, через які вчені занепокоєні регулярним споживанням бутильованої води

6 березня 2026, 13:35
Клименко Елена

Бутильована вода, яку багато споживачів вважають чистою та безпечною альтернативою водопровідній, може бути одним із джерел потрапляння мікропластику в організм людини. До такого висновку дійшла дослідниця Сара Саджеді після аналізу понад 140 наукових публікацій, що стосуються впливу пластикових частинок на здоров’я.

За даними дослідження, щороку людина може проковтувати приблизно від 39 до 52 тисяч мікроскопічних пластикових частинок. У тих, хто регулярно споживає воду з пластикових пляшок, цей показник може зрости ще приблизно на 90 тисяч частинок на рік. Мікропластик має надзвичайно малий розмір — іноді це лише тисячна частина міліметра, тоді як нанопластик є ще дрібнішим і майже невидимим для ока.

Ідея дослідження виникла у Саджеді під час подорожі до островів Пхі-Пхі. Милуючись мальовничими пейзажами Андаманського моря, вона звернула увагу на значну кількість пластикового сміття на узбережжі. Серед відходів переважали використані пляшки з водою. Саме цей досвід спонукав її глибше вивчити проблему пластикового забруднення та повернутися до навчання в Університеті Конкордія, щоб дослідити вплив мікропластику на здоров’я людини. 

Фахівці зазначають, що пластикові пляшки можуть виділяти мікрочастинки на різних етапах — під час виробництва, зберігання або нагрівання. Наприклад, якщо залишити пляшку з водою у гарячому автомобілі, процес виділення пластику може пришвидшитися. На відміну від частинок, що потрапляють до організму через їжу або навколишнє середовище, бутильована вода доставляє їх безпосередньо під час споживання.

Портал "Коментарі" вже писав, що професор Тім Спектор поділився інформацією про продукт, який хоч і містить значну кількість жиру, проте здатний суттєво знизити ризик серцевих захворювань, інсульту та навіть певних видів раку. Мова йде про оливкову олію – один із головних компонентів Середземноморської дієти, що вважається однією з найкорисніших у світі.



