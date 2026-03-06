Ця вода страшенно небепечна для кожного: озвучено термінове попередження

Бутильована вода, яку багато споживачів вважають чистою та безпечною альтернативою водопровідній, може бути одним із джерел потрапляння мікропластику в організм людини. До такого висновку дійшла дослідниця Сара Саджеді після аналізу понад 140 наукових публікацій, що стосуються впливу пластикових частинок на здоров’я.

Фото: з відкритих джерел

За даними дослідження, щороку людина може проковтувати приблизно від 39 до 52 тисяч мікроскопічних пластикових частинок. У тих, хто регулярно споживає воду з пластикових пляшок, цей показник може зрости ще приблизно на 90 тисяч частинок на рік. Мікропластик має надзвичайно малий розмір — іноді це лише тисячна частина міліметра, тоді як нанопластик є ще дрібнішим і майже невидимим для ока.

Ідея дослідження виникла у Саджеді під час подорожі до островів Пхі-Пхі. Милуючись мальовничими пейзажами Андаманського моря, вона звернула увагу на значну кількість пластикового сміття на узбережжі. Серед відходів переважали використані пляшки з водою. Саме цей досвід спонукав її глибше вивчити проблему пластикового забруднення та повернутися до навчання в Університеті Конкордія, щоб дослідити вплив мікропластику на здоров’я людини.

Фахівці зазначають, що пластикові пляшки можуть виділяти мікрочастинки на різних етапах — під час виробництва, зберігання або нагрівання. Наприклад, якщо залишити пляшку з водою у гарячому автомобілі, процес виділення пластику може пришвидшитися. На відміну від частинок, що потрапляють до організму через їжу або навколишнє середовище, бутильована вода доставляє їх безпосередньо під час споживання.

