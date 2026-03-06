Эта вода ужасно небезопасна для каждого: озвучено срочное предупреждение

Бутилированная вода, которую многие потребители считают чистой и безопасной водопроводной альтернативой, может быть одним из источников попадания микропластика в организм человека. К такому выводу пришла исследовательница Сара Саджеди после анализа более 140 научных публикаций, касающихся влияния пластиковых частиц на здоровье.

По данным исследования, каждый год человек может проглатывать примерно от 39 до 52 тысяч микроскопических пластиковых частиц. У тех, кто регулярно потребляет воду из пластиковых бутылок, этот показатель может вырасти примерно на 90 тысяч частиц в год. Микропластик имеет чрезвычайно малый размер — иногда это лишь тысячная часть миллиметра, тогда как нанопластик еще более мелкий и почти невидимый для глаза.

Идея исследования возникла в Саджеде во время путешествия на острова Пхи-Пхи. Любуясь живописными пейзажами Андаманского моря, она обратила внимание на большое количество пластикового мусора на побережье. Среди отходов преобладали использованные бутылки с водой. Именно этот опыт побуждал ее глубже изучить проблему пластикового загрязнения и вернуться к обучению в Университете Конкордии, чтобы исследовать влияние микропластика на здоровье человека.

Специалисты отмечают, что пластиковые бутылки могут выделять микрочастицы на разных этапах – при производстве, хранении или нагревании. К примеру, если оставить бутылку с водой в горячем автомобиле, процесс выделения пластика может ускориться. В отличие от частиц, попадающих в организм через пищу или окружающую среду, бутылированная вода доставляет их непосредственно во время потребления.

