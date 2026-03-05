logo_ukra

Чому "насіння" чіа, насправді не насіння: ботанік зруйнував великий міф
Чому "насіння" чіа, насправді не насіння: ботанік зруйнував великий міф

Ботанік пояснив, що "насіння" чіа насправді є плодами горішками.

5 березня 2026, 07:30
Автор:
Slava Kot








Чіа давно закріпилися в раціоні прихильників здорового харчування. Їх додають до смузі, йогуртів і випічки, цінуючи за здатність набухати у воді та утворювати характерну гелеподібну текстуру. Однак, як з’ясувалося, "насіння" чіа з ботанічної точки зору насінням не є.

Чому "насіння" чіа, насправді не насіння: ботанік зруйнував великий міф

Чіа. Фото з великих джерел

Науковець відділу ботаніки Національного науково-природничого музею НАН України, автор ютуб-каналу "Довколаботаніка" Олексій Коваленко розповів, чому "насіння" чіа, насправді не насіння. 

"Цільову сировину чia називають "насінням", що в побуті, що часом в науковій літературі, але насправді це не насіння — це горішки. Тобто це плоди рослини", — пояснює ботанік.

Коваленко також розповів про особливість чіа. Під час контакту з водою оболонка плоду виділяє слиз, що утворює навколо нього драглисту "подушку". За словами ботаніка, такий процес називається міксокарпія і саме цей ефект і зробив чіа популярними в кулінарії. Візуально ці дрібні кульки можуть нагадувати ікру оточену прозорим гелем.

На думку науковців, така властивість може бути еволюційною адаптацією. Слиз допомагає плодам краще поширюватися в природі або захищає їх від поїдання тваринами. Подібний механізм трапляється й у інших рослин, але зазвичай слиз утворюється з оболонки насінини, а не зі стінок плоду, як у випадку з чіа.

 

Таким чином популярний суперфуд має дещо інший статус, ніж вважає більшість споживачів. З ботанічної точки зору чіа – це не насіння, а горішки.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що ботаніки виявили невідоме науці дерево віком 3 тисячі років.

Також "Коментарі" писали, що цей суперфуд від бабусі замінить модні гранат і чіа.



