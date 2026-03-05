logo

Почему "семена" чиа, на самом деле не семена: ботаник разрушил великий миф
commentss НОВОСТИ Все новости

Почему "семена" чиа, на самом деле не семена: ботаник разрушил великий миф

Ботаник объяснил, что "семена" чиа на самом деле являются плодами орешками.

5 марта 2026, 07:30
Автор:
avatar

Slava Kot








Чиа давно закрепились в рационе поклонников здорового питания. Их добавляют к смузи, йогуртам и выпечке, ценя за способность набухать в воде и образовывать характерную гелеобразную текстуру. Однако, как выяснилось, "семена" чиа с ботанической точки зрения семенами не являются.

Почему "семена" чиа, на самом деле не семена: ботаник разрушил великий миф

Чиа. Фото из больших источников

Ученый отдела ботаники Национального научно-естественного музея НАН Украины, автор ютуб-канала "Довколаботаника" Алексей Коваленко рассказал, почему "семена" чиа, на самом деле не семена.

"Целевое сырье чиa называют "семенами", что в быту, что порой в научной литературе, но на самом деле это не семена — это орешки. То есть это плоды растения", — объясняет ботаник.

Коваленко также рассказал об особенностях чиа. При контакте с водой оболочка плода выделяет слизь, образующую вокруг него трясущуюся "подушку". По словам ботаника, такой процесс называется миксокарпией и именно этот эффект и сделал чиа популярными в кулинарии. Зрительно эти мелкие шарики могут напоминать икру окруженную прозрачным гелем.

По мнению ученых, такое свойство может являться эволюционной адаптацией. Слизь помогает плодам лучше распространяться в природе или защищает их от поедания животными. Подобный механизм встречается и у других растений, но обычно слизь образуется из оболочки семян, а не из стенок плода, как в случае с чиа.

Таким образом, популярный суперфуд имеет несколько иной статус, чем считает большинство потребителей. С ботанической точки зрения чиа – это не семена, а орешки.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что ботаники обнаружили неизвестное науке дерево в возрасте 3 тысяч лет.

Также "Комментарии" писали, что этот суперфуд от бабушки заменит модные гранат и чиа.



