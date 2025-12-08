logo_ukra

BTC/USD

91453

ETH/USD

3145.15

USD/UAH

42.07

EUR/UAH

49.02

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Наука та освіта Чи дійсно Сфінкса створили єгиптяни, і навіщо він був потрібен: вчені дійшли нового відкриття
commentss НОВИНИ Всі новини

Чи дійсно Сфінкса створили єгиптяни, і навіщо він був потрібен: вчені дійшли нового відкриття

Вчені натрапили на сліди, які можуть змінити історію Сфінкса

8 грудня 2025, 15:46
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Великий Сфінкс, одна з найвідоміших споруд на планеті, досі залишається загадкою для істориків. Хоча піраміди Гізи традиційно вважають царськими усипальницями, справжнє призначення Сфінкса викликає значно більше суперечок.

Чи дійсно Сфінкса створили єгиптяни, і навіщо він був потрібен: вчені дійшли нового відкриття

Сфінкс. Фото: із відкритих джерел

Як повідомляє Sky History, знамениту статую висотою близько 20 метрів і довжиною майже 80 метрів висічено прямо з вапнякової скелі неподалік піраміди Хефрена. Найбільш поширена версія свідчить, що Сфінкс був створений за його правління близько 4,5 тисяч років тому і зображує самого фараона. У такому разі він служив охоронцем похоронного комплексу, символічним правоохоронцем, який мав відлякувати непроханих гостей.

Історик Беттані Хьюз описує Сфінкса як "монументального сторожового пса, який охороняв царську гробницю". Проте вчені відзначають: у Єгипті існувало безліч сфінксів, і Великий Сфінкс лише найграндіозніший із них. Для стародавніх єгиптян його образ був зрозумілим знаком — попередженням проти спроб проникнення до царських усипальниць.

Проте є й альтернативні теорії. Єгиптолог Роберт Шох стверджує, що на тілі Сфінкса помітні сліди водної ерозії, яких немає на сусідніх пам'ятниках. Він припускає, що статуя могла з'явитися задовго до пірамід – у часи, коли клімат був значно вологішим. За його версією, Сфінкс є спадщиною давнішої цивілізації.

Однак більшість археологів вважають такі висновки спірними, нагадуючи, що водна ерозія могла виникнути через розливи Нілу.

Цікаво, що Сфінкса не переносили на плато Гіза — він вирізаний із цілісного масиву скелі, якому майстри надали форму лева з людським обличчям.

Читайте також на порталі "Коментарі" — у Єгипті салафіти вимагають зруйнувати піраміди та Великого Сфінкса.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://www.history.co.uk/articles/why-was-the-sphinx-created
Теги:

Новини

Всі новини