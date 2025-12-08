Чи дійсно Сфінкса створили єгиптяни, і навіщо він був потрібен: вчені дійшли нового відкриття

Великий Сфінкс, одна з найвідоміших споруд на планеті, досі залишається загадкою для істориків. Хоча піраміди Гізи традиційно вважають царськими усипальницями, справжнє призначення Сфінкса викликає значно більше суперечок.

Сфінкс. Фото: із відкритих джерел

Як повідомляє Sky History, знамениту статую висотою близько 20 метрів і довжиною майже 80 метрів висічено прямо з вапнякової скелі неподалік піраміди Хефрена. Найбільш поширена версія свідчить, що Сфінкс був створений за його правління близько 4,5 тисяч років тому і зображує самого фараона. У такому разі він служив охоронцем похоронного комплексу, символічним правоохоронцем, який мав відлякувати непроханих гостей.

Історик Беттані Хьюз описує Сфінкса як "монументального сторожового пса, який охороняв царську гробницю". Проте вчені відзначають: у Єгипті існувало безліч сфінксів, і Великий Сфінкс лише найграндіозніший із них. Для стародавніх єгиптян його образ був зрозумілим знаком — попередженням проти спроб проникнення до царських усипальниць.

Проте є й альтернативні теорії. Єгиптолог Роберт Шох стверджує, що на тілі Сфінкса помітні сліди водної ерозії, яких немає на сусідніх пам'ятниках. Він припускає, що статуя могла з'явитися задовго до пірамід – у часи, коли клімат був значно вологішим. За його версією, Сфінкс є спадщиною давнішої цивілізації.

Однак більшість археологів вважають такі висновки спірними, нагадуючи, що водна ерозія могла виникнути через розливи Нілу.

Цікаво, що Сфінкса не переносили на плато Гіза — він вирізаний із цілісного масиву скелі, якому майстри надали форму лева з людським обличчям.

Читайте також на порталі "Коментарі" — у Єгипті салафіти вимагають зруйнувати піраміди та Великого Сфінкса.



