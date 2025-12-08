Действительно ли Сфинкса создали египтяне, и зачем он был нужен: ученые пришли к новому открытию

Большой Сфинкс, одно из самых узнаваемых сооружений на планете, до сих пор остаётся загадкой для историков. Хотя пирамиды Гизы традиционно считают царскими усыпальницами, истинное предназначение Сфинкса вызывает куда больше споров.

Сфинкс. Фото: из открытых источников

Как сообщает Sky History, знаменитая статуя высотой около 20 метров и длиной почти 80 метров высечена прямо из известняковой скалы неподалёку от пирамиды Хефрена. Наиболее распространённая версия гласит, что Сфинкс был создан при его правлении около 4,5 тысячи лет назад и изображает самого фараона. В таком случае он служил охранителем погребального комплекса, символическим стражем, который должен был отпугивать непрошеных гостей.

Историк Беттани Хьюз описывает Сфинкса как "монументального сторожевого пса, охранявшего гробницу царя". Однако учёные отмечают: в Египте существовало множество сфинксов, и Большой Сфинкс лишь самый грандиозный из них. Для древних египтян его образ был понятным знаком — предупреждением против попыток проникновения к царским усыпальницам.

Тем не менее, есть и альтернативные теории. Египтолог Роберт Шох утверждает, что на теле Сфинкса заметны следы водной эрозии, которых нет на соседних памятниках. Он предполагает, что статуя могла появиться задолго до пирамид – во времена, когда климат был значительно влажнее. По его версии, Сфинкс является наследием более древней цивилизации.

Однако большинство археологов считают такие выводы спорными, напоминая, что водная эрозия могла возникнуть из-за разливов Нила.

Интересно, что Сфинкса не переносили на плато Гиза – он вырезан из цельного массива скалы, которому мастера придали форму льва с человеческим лицом.

