Чи буде кінець світу 12 серпня: над Україною відбудеться рідкісне космічне шоу

12 серпня 2026 року на небі відбудеться одразу кілька помітних астрономічних явищ. Через їхнє незвичне поєднання в соцмережах з'явилися розмови про "кінець світу" та "зомбі-апокаліпсис". Однак астрономи не бачать у цьому жодної містичної загрози, адже йдеться про збіг кількох природних явищ.

Метеоритний дощ. Фото з відкритих джерел

Сонячне затемнення буде видно в Україні

12 серпня відбудеться повне сонячне затемнення. Місяць пройде між Землею та Сонцем, повністю закривши його диск у вузькій смузі видимості. Смуга повної темряви пройде через Гренландію, Ісландію, Іспанію та невелику частину Росії.

Україна перебуватиме за межами зони повної фази, тому побачити затемнення можна буде лише частково. Найкращі умови будуть у західних та частині південних областей: в Ужгороді покриття Сонця становитиме близько 43%, у Львові — близько 40%, в Одесі — до 39%. У Києві явище буде значно менш помітним — близько 2,7%.

Особливість сонячного затемнення у 2026 році також полягає в часі. Затемнення розпочнеться ввечері, після 20:10 за київським часом, коли Сонце вже перебуватиме низько над горизонтом. Крім того, для спостереженням за сонячним затемненням необхідно використовувати спеціальний захист для очей.

Пік метеорного дощу Персеїд

Після заходу Сонця розпочнеться інша частина космічного шоу. У ніч з 12 на 13 серпня очікується пік метеорного потоку Персеїди, який є одним з найвідоміших щорічних "зорепадів".

За сприятливих умов далеко від міського освітлення можна буде побачити до 100 метеорів на годину. Найкращий час для спостереження припадає приблизно з 23:00 і до світанку. Крім того, цього року молодик не заважатиме спостереженням яскравим місячним світлом.

Парад планет

Космічний марафон завершиться перед світанком. На небі можна буде спостерігати своєрідний "парад планет": Меркурій, Юпітер, Марс, Сатурн, Уран і Нептун розташуються вздовж широкої дуги.

В Україні найкраще шукати їх приблизно за 30-60 хвилин до сходу Сонця над східним горизонтом. Марс і Сатурн можна буде побачити без оптичних приладів, тоді як для Урана й Нептуна знадобляться бінокль або телескоп.

Зауважимо, що попри насторожуюсі заяви в соцмережах про можливий "кінець світу", поєднання цих явищ не є передвісником катастрофи. Затемнення, метеорний потік і видиме зближення планет — це звичайні астрономічні процеси, які просто цього разу припали на один період. Тож 12 серпня людству загрожує не "кінець світу", а хіба що ризик пропустити одне з найцікавіших нічних небесних шоу року.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, як зняти сонячне затемнення на смартфон і не зіпсувати камеру.

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