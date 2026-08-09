Будет ли конец света 12 августа: над Украиной состоится редкое космическое шоу

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Slava Kot
12 августа 2026 года на небе пройдет сразу несколько заметных астрономических явлений. Из-за их необычного сочетания в соцсетях появились разговоры о "конце света" и "зомби-апокалипсисе". Однако астрономы не видят в этом никакой мистической угрозы, ведь речь идет о совпадении нескольких природных явлений.
Метеоритный дождь. Фото из открытых источников
12 августа произойдет полное солнечное затмение. Луна пройдет между Землей и Солнцем, полностью закрыв его диск в узкой полосе видимости. Полоса полной тьмы пройдет через Гренландию, Исландию, Испанию и небольшую часть России.
Украина будет находиться вне зоны полной фазы, поэтому увидеть затмение можно будет лишь частично. Лучшие условия будут в западных и части южных областей: в Ужгороде покрытие Солнца составит около 43%, во Львове – около 40%, в Одессе – до 39%. В Киеве явление будет значительно менее заметным – около 2,7%.
Особенность солнечного затмения в 2026 году также заключается во времени. Затемнение начнется вечером, после 20:10 по киевскому времени, когда Солнце будет уже низко над горизонтом. Кроме того, для наблюдения за солнечным затемнением необходимо использовать специальную защиту для глаз.
После заката Солнца начнется другая часть космического шоу. В ночь с 12 на 13 августа ожидается пик метеорного потока Персеиды, являющегося одним из самых известных ежегодных "звездопадов".
При благоприятных условиях вдали от городского освещения можно будет увидеть до 100 метеоров в час. Лучшее время для наблюдения приходится примерно с 23:00 и до рассвета. Кроме того, в этом году новолуние не будет мешать наблюдениям ярким лунным светом.
Космический марафон завершится перед рассветом. На небе можно будет наблюдать своеобразный "парад планет": Меркурий, Юпитер, Марс, Сатурн, Уран и Нептун разместятся вдоль широкой дуги.
В Украине лучше искать их примерно за 30-60 минут до восхода Солнца над восточным горизонтом. Марс и Сатурн можно увидеть без оптических приборов, тогда как для Урана и Нептуна понадобятся бинокль или телескоп.
Заметим, что, несмотря на настораживающие заявления в соцсетях о возможном "конце света", сочетание этих явлений не является предвестником катастрофы. Затемнение, метеорный поток и видимое сближение планет – это обычные астрономические процессы, которые просто на этот раз пришлись на один период. Так что 12 августа человечеству грозит не "конец света", а разве что риск пропустить одно из самых интересных ночных небесных шоу года.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, как снять солнечное затмение на смартфон и не испортить камеру.
Также "Комментарии" писали о полном солнечном затмении до 2034 года: когда и где можно увидеть.