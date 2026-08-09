Будет ли конец света 12 августа: над Украиной состоится редкое космическое шоу

12 августа 2026 года на небе пройдет сразу несколько заметных астрономических явлений. Из-за их необычного сочетания в соцсетях появились разговоры о "конце света" и "зомби-апокалипсисе". Однако астрономы не видят в этом никакой мистической угрозы, ведь речь идет о совпадении нескольких природных явлений.

Метеоритный дождь. Фото из открытых источников

Солнечное затмение будет видно в Украине

12 августа произойдет полное солнечное затмение. Луна пройдет между Землей и Солнцем, полностью закрыв его диск в узкой полосе видимости. Полоса полной тьмы пройдет через Гренландию, Исландию, Испанию и небольшую часть России.

Украина будет находиться вне зоны полной фазы, поэтому увидеть затмение можно будет лишь частично. Лучшие условия будут в западных и части южных областей: в Ужгороде покрытие Солнца составит около 43%, во Львове – около 40%, в Одессе – до 39%. В Киеве явление будет значительно менее заметным – около 2,7%.

Особенность солнечного затмения в 2026 году также заключается во времени. Затемнение начнется вечером, после 20:10 по киевскому времени, когда Солнце будет уже низко над горизонтом. Кроме того, для наблюдения за солнечным затемнением необходимо использовать специальную защиту для глаз.

Пик метеорного дождя Персеид

После заката Солнца начнется другая часть космического шоу. В ночь с 12 на 13 августа ожидается пик метеорного потока Персеиды, являющегося одним из самых известных ежегодных "звездопадов".

При благоприятных условиях вдали от городского освещения можно будет увидеть до 100 метеоров в час. Лучшее время для наблюдения приходится примерно с 23:00 и до рассвета. Кроме того, в этом году новолуние не будет мешать наблюдениям ярким лунным светом.

Парад планет

Космический марафон завершится перед рассветом. На небе можно будет наблюдать своеобразный "парад планет": Меркурий, Юпитер, Марс, Сатурн, Уран и Нептун разместятся вдоль широкой дуги.

В Украине лучше искать их примерно за 30-60 минут до восхода Солнца над восточным горизонтом. Марс и Сатурн можно увидеть без оптических приборов, тогда как для Урана и Нептуна понадобятся бинокль или телескоп.

Заметим, что, несмотря на настораживающие заявления в соцсетях о возможном "конце света", сочетание этих явлений не является предвестником катастрофы. Затемнение, метеорный поток и видимое сближение планет – это обычные астрономические процессы, которые просто на этот раз пришлись на один период. Так что 12 августа человечеству грозит не "конец света", а разве что риск пропустить одно из самых интересных ночных небесных шоу года.

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