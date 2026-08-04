Через 82 роки після Хіросіми вчені зробили сенсаційну знахідку: що створив атомний вибух

Міжнародна група науковців повідомила про відкриття нового металевого сплаву, що сформувався під час атомного бомбардування Хіросіми у 1945 році. Незвичайний матеріал виявили серед мікроскопічних частинок, які залишилися після ядерного вибуху й досі зберігаються у пісках затоки Хіросіма.

Бомбардування Хіросіми. Фото: з відкритих джерел

Результати дослідження, опублікованого в журналі Science Advances, свідчать, що екстремальні умови атомного вибуху здатні створювати матеріали, які сучасна металургія поки не може відтворити штучно.

Науковці проаналізували 34 зразки так званого "хіросімаїту" – дрібних частинок, що утворилися після вибуху. В одному із зразків вони виявили крихітний фрагмент залізо-хромового сплаву з раніше невідомою кристалічною структурою. За допомогою рентгеноструктурного аналізу дослідники підтвердили, що його хімічний склад не відповідає жодному з відомих матеріалів.

Автори роботи пояснюють, що новий сплав виник у момент, коли температура у вогняній кулі перевищувала 7000 градусів Цельсія. У таких умовах будівельні матеріали, ґрунт, скло та метал миттєво випаровувалися, після чого утворена суміш надзвичайно швидко охолоджувалася, формуючи унікальні структури.

Дослідники порівнюють своє відкриття з квазікристалом, який раніше знайшли після американського ядерного випробування Trinity. На їхню думку, подібні знахідки доводять, що ядерні вибухи створюють своєрідну природну лабораторію для виникнення матеріалів із винятковими властивостями.

Вчені вважають, що відкриття має не лише історичне значення. Дослідження таких сплавів може допомогти у створенні нових надміцних матеріалів, а також удосконалити методи ядерної криміналістики, які використовують для аналізу походження та характеристик ядерних вибухів.

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