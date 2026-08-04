Через 82 года после Хиросимы ученые совершили сенсационную находку: создавший атомный взрыв.

Международная группа ученых сообщила об открытии нового металлического сплава, сформировавшегося во время атомной бомбардировки Хиросимы в 1945 году. Необычный материал обнаружили среди микроскопических частиц, оставшихся после ядерного взрыва, и до сих пор хранятся в песках залива Хиросима.

Бомбардировка Хиросимы. Фото: из открытых источников

Результаты исследования, опубликованного в журнале Science Advances, свидетельствуют, что экстремальные условия атомного взрыва способны создавать материалы, которые современная металлургия пока не может воспроизвести искусственно.

Ученые проанализировали 34 образца так называемого "хиросимаита" – мелких частиц, образовавшихся после взрыва. В одном из образцов они обнаружили крошечный фрагмент железохромового сплава с ранее неизвестной кристаллической структурой. Посредством рентгеноструктурного анализа исследователи подтвердили, что его химический состав не соответствует ни одному из известных материалов.

Авторы работы объясняют, что новый сплав возник в момент, когда температура в огненном шаре превышала 7000 градусов Цельсия. В таких условиях строительные материалы, грунт, стекло и металл мгновенно испарялись, после чего образовавшаяся смесь очень быстро охлаждалась, формируя уникальные структуры.

Исследователи сравнивают свое открытие с квазикристаллом, ранее обнаруженным после американского ядерного испытания Trinity. По их мнению, подобные находки подтверждают, что ядерные взрывы создают своеобразную природную лабораторию для возникновения материалов с исключительными свойствами.

Ученые считают, что открытие имеет не только историческое значение. Исследование таких сплавов может помочь в создании новых сверхпрочных материалов, а также усовершенствовать методы ядерной криминалистики, которые используются для анализа происхождения и характеристик ядерных взрывов.

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