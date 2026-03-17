Це відчує на собі кожен: експерти нажахали небезпечною аномалією до кінця 2026 року

Світ наближається до нового кліматичного стрибка, і вчені попереджають про високий ризик повернення феномену Ель-Ніньйо. Національне управління океанічних і атмосферних досліджень США (NOAA) оцінює ймовірність його розвитку цього літа в 62%. Це означає, що тепла фаза Ель-Ніньйо, яка змінює охолоджувальний ефект Ла-Нінья, може тривати до кінця 2026 року. Це може мати серйозні наслідки для кліматичних умов по всьому світу, повідомляє Live Science.

Ель-Ніньйо — це природне явище, яке проявляється у різкому підвищенні температури поверхневих вод Тихого океану, що змінює атмосферні умови по всій планеті. Це явище призводить до посухи в деяких регіонах і до руйнівних повеней в інших. Окрім того, воно підвищує середню температуру атмосфери, оскільки океан перестає поглинати надлишкове тепло, що раніше допомагало охолоджувати планету.

Як це вплине на планету

Переходячи в теплу фазу, Ель-Ніньйо спричинить низку небажаних погодних аномалій:

Рекордна спека: Якщо 2024 рік вже встановив рекорди за температурними показниками, то наступні роки, ймовірно, будуть ще гарячішими. Кліматолог Зік Хаусфатер прогнозує, що 2027 рік має всі шанси стати найгарячішим в історії, оскільки ефект Ель-Ніньйо проявиться повністю.

Невизначені опади: Північ США очікує на посуху, тоді як на узбережжі Мексиканської затоки ймовірні великі повені, що спричинять серйозні збитки для регіонів, які не готові до таких умов.

Активність ураганів: Оскільки Ель-Ніньйо посилює циклонну активність в Тихому океані, сезон ураганів в Атлантиці, як правило, стає менш інтенсивним, хоча він не стає спокійним.

Можливість "супер-Ель-Ніньйо": Згідно з оцінками аналітиків AccuWeather, існує 15% ймовірність того, що температура океану перевищить норму на 2°C, що стане катастрофічним фактором для екосистем і людської діяльності.

Кумулятивний ефект: Зі збільшенням глобального потепління кожне наступне Ель-Ніньйо стає все більш потужним і небезпечним. Це накладається на антропогенні фактори, такі як викиди парникових газів, що лише підсилюють екстремальні погодні явища, до яких наша інфраструктура часто не готова.

Як вже писали "Коментарі", кліматичні зміни негативно впливають на організм людей. Вчені виявили, що багаторазовий вплив аномальної спеки, який все частіше виникає через зміни клімату, може прискорити старіння. Особливо ці зміни загрожують тим, хто займається фізичною працею.