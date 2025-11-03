Як аномальна спека впливає на організм: вчені виявили загрозливі зміни

Кліматичні зміни негативно впливають на організм людей. Вчені виявили, що багаторазовий вплив аномальної спеки, який все частіше виникає через зміни клімату, може прискорити старіння. Особливо ці зміни загрожують тим, хто займається фізичною працею.

Спека. Ілюстративне фото

Попередні дослідження довели негативний вплив аномальної спеки на здоров'я людей похилого віку, пише видання Independent. Однак при цьому дослідженні увагу акцентували на короткочасному впливу аномальної спеки. Цього разу дослідники проаналізували довгостроковий вплив аномальної спеки на здоров'я та старіння.

“Вони визначили швидке старіння як різницю між біологічним та фактичним віком та оцінили його зв'язок із впливом аномальної спеки”, — пише видання.

Біологічний вік — це показник того, наскільки добре організм людини функціонує на молекулярному та органному рівнях порівняно з його хронологічним віком, який визначається за датою народження.

За даними вчених, люди, біологічний вік яких перевищує хронологічний, мають вищий ризик захворювань та смертності.

За результатами дослідження, яке проводили протягом чотирьох років, вчені дійшли висновку, що збільшення сукупного впливу аномальної спеки прискорює старіння. І хоча учасники дослідження, нібито, адаптувалися до аномальної спеки протягом 15-річного періоду, шкідливий вплив на здоров'я не зник.

“Дослідження показало, що робітники фізичної праці, сільські жителі та люди в громадах з меншою кількістю кондиціонерів були більш схильні до впливу спеки на старіння. Результати дослідження показують, що люди, які живуть у місцях з більшою кількістю днів високої спеки, в середньому демонструють більше біологічне старіння, ніж ті, хто живе в холодніших регіонах”, — пише видання.

