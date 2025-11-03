logo

Как аномальная жара влияет на организм: ученые обнаружили угрожающие изменения
Как аномальная жара влияет на организм: ученые обнаружили угрожающие изменения

Ученые обнаружили связь между аномальной жарой и старением: результаты исследования

3 ноября 2025, 14:31
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Климатические изменения отрицательно влияют на организм людей. Ученые обнаружили, что многократное влияние аномальной жары, все чаще возникающее из-за изменений климата, может ускорить старение. Особенно эти изменения угрожают тем, кто занимается физическим трудом.

Как аномальная жара влияет на организм: ученые обнаружили угрожающие изменения

Жара. Иллюстративное фото

Предыдущие исследования доказали негативное влияние аномальной жары на здоровье пожилых людей, пишет издание Independent. Однако при этом исследовании внимание акцентировали на кратковременном воздействии аномальной жары. В этот раз исследователи проанализировали долгосрочное влияние аномальной жары на здоровье и старение.

"Они определили быстрое старение как разницу между биологическим и фактическим возрастом и оценили его связь с влиянием аномальной жары", — пишет издание.

Биологический возраст — это показатель того, как хорошо организм человека функционирует на молекулярном и органном уровнях по сравнению с его хронологическим возрастом, который определяется по дате рождения.

По данным ученых, люди, биологический возраст которых превышает хронологический, имеют более высокий риск заболеваний и смертности.

По результатам исследования, проводимого в течение четырех лет, ученые пришли к выводу, что увеличение совокупного влияния аномальной жары ускоряет старение. И хотя участники исследования, якобы, адаптировались к аномальной жаре в течение 15-летнего периода, вредное влияние на здоровье не исчезло.

"Исследование показало, что рабочие физического труда, сельские жители и люди в общинах с меньшим количеством кондиционеров были более подвержены влиянию жары на старение. Результаты исследования показывают, что люди, живущие в местах с большим количеством дней высокой жары, в среднем демонстрируют большее биологическое старение, чем те, кто живет в более холодных регионах”, — пишет издание.

Напомним: портал "Комментарии" писал, какие тренировки защитят от рака.



Источник: https://www.independent.co.uk/news/science/heatwaves-frequent-faster-rapid-ageing-b2813982.html
