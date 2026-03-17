Хаос поглотит целый мир: озвучен адский прогноз до конца 2026 года

Мир приближается к новому климатическому скачку, и ученые предупреждают о высоком риске возвращения феномена Эль-Ниньо. Национальное управление океанических и атмосферных исследований США (NOAA) оценивает вероятность его развития этим летом в 62%. Это означает, что теплая фаза Эль-Ниньо, изменяющая охлаждающий эффект Ла-Нинья, может продолжаться до конца 2026 года. Это может иметь серьезные последствия для погодных условий по всему миру, сообщает Live Science.

Эль-Ниньо – это природное явление, которое проявляется в резком повышении температуры поверхностных вод Тихого океана, изменяющего атмосферные условия по всей планете. Это явление приводит к засухе в некоторых регионах и к разрушительным наводнениям в других. Кроме того, оно повышает среднюю температуру атмосферы, поскольку океан перестает поглощать избыточное тепло, что раньше помогало охлаждать планету.

Как это повлияет на планету

Переходя в теплую фазу, Эль-Ниньо повлечет за собой ряд нежелательных погодных аномалий:

Рекордная жара : Если 2024 уже установил рекорды по температурным показателям, то следующие годы, вероятно, будут еще горячее. Климатолог Зик Хаусфатер прогнозирует, что у 2027 года есть все шансы стать самым горячим в истории, поскольку эффект Эль-Ниньо проявится полностью.

Неопределенные осадки : Север США ожидает засухи, тогда как на побережье Мексиканского залива вероятны большие наводнения, которые нанесут серьезные убытки для регионов, которые не готовы к таким условиям.

Активность ураганов : Поскольку Эль-Ниньо усиливает циклонную активность в Тихом океане, сезон ураганов в Атлантике, как правило, становится менее интенсивным, хотя он не становится спокойным.

Возможность "супер-Эль-Ниньо" : Согласно оценкам аналитиков AccuWeather, существует 15% вероятность того, что температура океана превысит норму на 2°C, что станет катастрофическим фактором для экосистем и человеческой деятельности.

Кумулятивный эффект : С увеличением глобального потепления каждое последующее Эль-Ниньо становится все более мощным и опасным. Это накладывается на антропогенные факторы, такие как выбросы парниковых газов, только усиливающие экстремальные погодные явления, к которым наша инфраструктура часто не готова.

Как уже писали "Комментарии", климатические изменения отрицательно влияют на организм людей. Ученые обнаружили, что многократное влияние аномальной жары, все чаще возникающее из-за изменений климата, может ускорить старение. Особенно эти изменения угрожают тем, кто занимается физическим трудом.