Це неймовірно: у вересні на Землі з'явилися два нові острови

Після тривалого виверження вулкана Анак-Кракатау в Індонезії поряд з ним виявили дві нові надводні утворення. Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на дані Геологічного агентства Індонезії.

Острів. Фото: з відкритих джерел

Виверження розпочалося 4 вересня і тривало близько 25 години. Після його завершення фахівці виявили дві нові ділянки суші: одну приблизно за 760 метрів на північний захід від Анак-Кракатау, другу — приблизно за 495 метрів на південний схід.

За попередньою версією геологів, причиною формування нових утворень могла стати відносно рідка магма, що піднялася до поверхні за протяжним розломом. Імовірно, його напрямок проходить із північного заходу на південний схід. В результаті виверження на поверхні накопичився вулканічний матеріал, що сформував два пагорби, що частково виступають над водою.

Якщо освіти збережуться, подія може бути історично незвичайним. За даними Bloomberg, поява окремих островів усередині кальдери Кракатау може стати першим подібним випадком майже за сторіччя.

Сам Анак-Кракатау виник після катастрофічного виверження Кракатау 1883 року. Над рівнем моря новий вулкан остаточно піднявся 1930-го. З того часу окремих нових островів у цій частині кальдери не фіксували.

Одне з перших відеопідтвердження нової освіти випадково отримав місцевий активіст Йодістара Нуграха. Він використав дрон під час пошуків зниклих журналістів та волонтерів та помітив темну ділянку суші в морі неподалік вулкана.

Тепер головне питання – наскільки довговічними виявляться нові острови. Фахівці зазначають, що багато залежить від складу матеріалу. Якщо він складається переважно з пухких вулканічних відкладень, хвилі та морські течії здатні швидко зруйнувати утворення.

Сам Анак-Кракатау знову виявив підвищену активність у липні 2026 року. Під час вересневого виверження площа його території збільшилася майже на 33 гектари за рахунок лавових потоків та пірокластичного матеріалу.

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