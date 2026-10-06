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Это невообразимо: в сентябре на Земле появились два новых острова

Мощное извержение продолжалось 25 часов и сформировало новые участки суши в кальдере Кракатау

6 октября 2026, 15:54
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Кравцев Сергей

После продолжительного извержения вулкана Анак-Кракатау в Индонезии рядом с ним обнаружили два новых надводных образования. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на данные Геологического агентства Индонезии.

Это невообразимо: в сентябре на Земле появились два новых острова

Остров. Фото: из открытых источников

Извержение началось 4 сентября и продолжалось около 25 часов. После его завершения специалисты обнаружили два новых участка суши: один примерно в 760 метрах к северо-западу от Анак-Кракатау, второй — приблизительно в 495 метрах к юго-востоку.

По предварительной версии геологов, причиной формирования новых образований могла стать относительно жидкая магма, поднявшаяся к поверхности по протяженному разлому. Предположительно, его направление проходит с северо-запада на юго-восток. В результате извержения на поверхности накопился вулканический материал, сформировавший два частично выступающих над водой холма.

Если образования сохранятся, событие может оказаться исторически необычным. По данным Bloomberg, появление отдельных островов внутри кальдеры Кракатау может стать первым подобным случаем почти за столетие.

Сам Анак-Кракатау возник после катастрофического извержения Кракатау в 1883 году. Над уровнем моря новый вулкан окончательно поднялся в 1930-м. С тех пор отдельных новых островов в этой части кальдеры не фиксировали.

Одно из первых видеоподтверждений нового образования случайно получил местный активист Йодистара Нуграха. Он использовал дрон во время поисков пропавших журналистов и волонтеров и заметил темный участок суши в море неподалеку от вулкана.

Теперь главный вопрос – насколько долговечными окажутся новые острова. Специалисты отмечают, что многое зависит от состава материала. Если он состоит преимущественно из рыхлых вулканических отложений, волны и морские течения способны быстро разрушить образования.

Сам Анак-Кракатау вновь проявил повышенную активность в июле 2026 года. Во время сентябрьского извержения площадь его территории увеличилась почти на 33 гектара за счет лавовых потоков и пирокластического материала.

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Источник: https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-10-01/indonesia-s-krakatau-volcano-spawns-first-new-islands-since-1930
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