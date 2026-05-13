Бронтозавр як свинина, а Т-Рекс - неїстівний: вчені з'ясували реальний смак динозаврів

Люди використовують у їжу м’ясо різних тварин і на полицях магазинів можна побачити від курятини та телятини до більш екзотичних варіантів, як собачатину, кенгурятину чи страусятину. Однак, якби динозаври дожили до нашого часу і ми використовували їх м’ясо в їжу, яка б тоді була на смак динозаврятина?

Хоча люди ніколи не куштували динозаврів, наука дозволяє зробити певні припущення. Орієнтиром для цього є сучасні родичі давніх ящерів, зокрема птахи та крокодили. Саме їхня анатомія, раціон і фізіологія допомагають зрозуміти, яким могло бути на смак м’ясо динозаврів.

Чи могли б люди їсти динозаврів

Палеонтолог, дослідник поведінки та анатомії динозаврів, а також консультант фільмів "Світ Юрського періоду" Стів Брусатт вважає, що їхнє м’ясо було б цілком їстівним. За його словами, люди сьогодні споживають м’ясо різних тварин, тому немає причин думати, що динозаври були б винятком.

Вчений також допускає, що деякі види могли мати неприємний смак або бути токсичними через особливості харчування. Однак більшість динозаврів, імовірно, були б звичайним джерелом м’яса.

"Найсмачніші тварини сьогодні часто є травоїдними, які харчуються травами або листям, тому я підозрюю, що бронтозавр, трицератопс або стегозавр, усі рослиноїдні динозаври, могли бути особливо смачними, але хижак, як-от тиранозавр-рекс або велоцираптор, ймовірно, були б досить неприємними на смак", — вважає Брусатт.

Які на смак динозаври

Через те, що птахи є прямими нащадками динозаврів, можна припустити, що їх м’ясо було б подібне на смак до курки. Однак вчені наголошують, що тут усе не так просто.

Палеонтолог з Університету штату Монтана Девід Варріккіо зауважує, що серед сучасних птахів смак сильно відрізняється. Наприклад, м’ясо качки чи індички не ідентичне курятині, а страусятина більше нагадує червоне м’ясо. Вчений припускає, що м’ясо динозаврів могло мати дуже різноманітні смакові властивості.

Яке на смак м’ясо динозавра

Палеонтолог та еволюційний біолог з Університету Бата в Англії Нік Лонгріч вважає, що активні динозаври, які швидко рухалися, могли мати м’ясо, схоже на страуса. Натомість повільні травоїдні гіганти могли нагадувати за смаком алігатора або свинину.

Крім того, на смак могли впливати й інші фактори, зокрема вік тварини, спосіб життя та кількість міоглобіну в тканинах. Саме цей білок робить м’ясо більш темним і насиченим. Тож якби в мезозойську епоху існували м’ясні крамниці, на прилавках могли б лежати найрізноманітніші види динозаврятини, зокрема трицератопсятина, бронтозаврятина, тиранозаврятина, чи птеродактилятина.

