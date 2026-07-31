Батьківство прискорює старіння, але є ще один нюанс: вчені розкрили несподіваний парадокс

Народження дитини запускає в організмі людини масштабні зміни, які зачіпають не лише емоції, а й роботу мозку, гормональну систему та навіть процеси старіння. Такого висновку дійшли дослідники, матеріали яких наводить видання Science Focus.

Батьки та діти. Фото: із відкритих джерел

Вчені використовують спеціальні терміни — "матресценція" та "патресценція", що описують глибоку перебудову організму матері та батька після появи дітей. У цей період знижується рівень тестостерону, збільшується вироблення окситоцину, а мозок частково перебудовується, допомагаючи батькам швидше формувати емоційний зв'язок із дитиною.

Однак ці зміни мають і зворотний бік. Постійне недосипання, фінансові труднощі та хронічний стрес здатні прискорювати біологічне старіння. Дослідники зазначають, що у батьків можуть швидше коротшатися теломери – захисні ділянки ДНК, скорочення яких пов'язують із підвищеним ризиком серцево-судинних захворювань, деменції та передчасної смерті. Додаткову загрозу створює хронічно високий рівень кортизолу та запальні процеси в організмі.

Проте довгострокова статистика показує зовсім інший результат. Дослідження, проведені у Швеції, свідчать, що після 60 років батьки в середньому живуть довше за бездітні люди. У чоловіків ця перевага досягає приблизно двох років, а у жінок також фіксується більша очікувана тривалість життя.

Експерти пов'язують цей ефект насамперед із соціальною підтримкою дорослих дітей. Крім того, на довголіття впливають рівень доходів, вік народження першої дитини та кількість дітей. Дослідження університету Хельсінкі показало, що найбільш сприятливим вважається народження дітей віком від 24 до 38 років, а жінки, які виховують двох або трьох дітей, в середньому демонструють кращі показники біологічного старіння, ніж матері багатодітних сімей. Таким чином, батьківство одночасно стає серйозним випробуванням для організму та фактором, здатним збільшити тривалість життя.

Читайте також на порталі "Коментарі" — цей вітамін уповільнює старіння організму: його все недоотримують.



