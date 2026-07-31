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Родительство ускоряет старение, но есть и еще один нюанс: ученые раскрыли неожиданный парадокс

Исследования показали, что дети одновременно повышают уровень стресса и увеличивают шансы родителей прожить дольше

31 июля 2026, 11:30
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Кравцев Сергей

Рождение ребенка запускает в организме человека масштабные изменения, которые затрагивают не только эмоции, но и работу мозга, гормональную систему и даже процессы старения. К такому выводу пришли исследователи, материалы которых приводит издание Science Focus.

Родительство ускоряет старение, но есть и еще один нюанс: ученые раскрыли неожиданный парадокс

Родители и дети. Фото: из открытых источников

Ученые используют специальные термины — "матресценция" и "патресценция", описывающие глубокую перестройку организма матери и отца после появления детей. В этот период снижается уровень тестостерона, увеличивается выработка окситоцина, а мозг частично перестраивается, помогая родителям быстрее формировать эмоциональную связь с ребенком.

Однако эти изменения имеют и обратную сторону. Постоянный недосып, финансовые трудности и хронический стресс способны ускорять биологическое старение. Исследователи отмечают, что у родителей могут быстрее укорачиваться теломеры – защитные участки ДНК, сокращение которых связывают с повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний, деменции и преждевременной смерти. Дополнительную угрозу создает хронически высокий уровень кортизола и воспалительные процессы в организме.

Тем не менее долгосрочная статистика показывает совершенно иной результат. Исследования, проведенные в Швеции, свидетельствуют, что после 60 лет родители в среднем живут дольше бездетных людей. У мужчин это преимущество достигает примерно двух лет, а у женщин также фиксируется более высокая ожидаемая продолжительность жизни.

Эксперты связывают этот эффект прежде всего с социальной поддержкой взрослых детей. Кроме того, на долголетие влияют уровень доходов, возраст рождения первого ребенка и количество детей. Исследование Хельсинкского университета показало, что наиболее благоприятным считается рождение детей в возрасте от 24 до 38 лет, а женщины, воспитывающие двух или трех детей, в среднем демонстрируют лучшие показатели биологического старения, чем матери многодетных семей. Таким образом, родительство одновременно становится серьезным испытанием для организма и фактором, способным увеличить продолжительность жизни.

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Источник: https://www.sciencefocus.com/the-human-body/kids-ageing-parents
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