Авторитетна вчена назвала дату до якої люди знайдуть інопланетян

Одна з найавторитетніших британських дослідниць космосу, професорка астрофізики Університетського коледжу Лондона Меггі Адерін-Покок заявила, що людство з великою ймовірністю виявить позаземне життя протягом найближчих 50 років. За її словами, "позитивне виявлення" інопланетян може відбутися до 2075 року і це буде результатом не фантазій, а наукового прогресу.

Людство може знайти інопланетян до 2075 року. Фото з відкритих джерел

Меггі Адерін-Покок пояснює, що масштаби Всесвіту роблять існування життя за межами Землі майже неминучим.

"У всьому Всесвіті існує приблизно 200 мільярдів галактик. І тому я абсолютно переконана, що життя існує, бо з такою кількістю зірок, стількома планетами, чому воно мало б виникнути саме тут?", — говорить вчена.

Ключовим аргументом Адерін-Покок називає рівняння Дрейка. Ця концепція запропонована 1961 року вченим Френком Дрейком оцінює можливість існування позаземних цивілізацій. Сучасна астрономія вже виходить за межі теорії, тому, за її словами, виявлення позаземного життя неминуче.

У Чумацькому Шляху, де налічується близько 300 мільярдів зірок, вчені масово відкривають екзопланети. Одна з найперспективніших K2–18b, розташована за 124 світлові роки від Землі. Нещодавно в її атмосфері виявили молекули, які зазвичай пов’язані з біологічними процесами. Деякі дослідники припускають, що планета може бути вкрита океаном і містити примітивні форми життя.

Водночас Адерін-Покок застерігає від романтизованих уявлень про інопланетян. Найімовірніше, людство спочатку знайде мікроорганізми у якихось породах, а не розвинену цивілізацію. Проте вона не виключає й складніших форм життя, потенційно здатних до комунікації.

"Ми можемо знайти щось, що справді еволюціонує і зможе спілкуватися. Їхня технологія навіть може бути набагато перевершувати нашу", – додала професорка астрофізики.

