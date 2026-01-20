Авторитетная ученая назвала дату, к которой люди найдут инопланетян

Одна из самых авторитетных британских исследовательниц космоса, профессор астрофизики Университетского колледжа Лондона Мэгги Адерин-Покок заявила, что человечество с большой вероятностью обнаружит внеземную жизнь в течение ближайших 50 лет. По ее словам, "положительное выявление" инопланетян может произойти до 2075 года, и это будет результат не фантазий, а научного прогресса.

Человечество может обнаружить инопланетян до 2075 года. Фото из открытых источников

Мэгги Адерин-Покок объясняет, что масштабы Вселенной делают существование жизни за пределами Земли почти неизбежным.

"Во всей Вселенной существует примерно 200 миллиардов галактик. И поэтому я абсолютно убеждена, что жизнь существует, потому что с таким количеством звезд, столькими планетами, почему она должна возникнуть именно здесь?", — говорит ученая.

Ключевым аргументом Адерин-Покок называет уравнение Дрейка. Эта концепция предложена в 1961 году ученым Френком Дрейком оценивает вероятность существования внеземных цивилизаций. Современная астрономия уже выходит за пределы теории, поэтому, по ее словам, обнаружение внеземной жизни неизбежно.

В Млечном Пути, где насчитывается около 300 миллиардов звезд, ученые массово открывают экзопланеты. Одна из самых перспективных K2–18b, расположенная в 124 световых годах от Земли. Недавно в ее атмосфере обнаружили молекулы, обычно связанные с биологическими процессами. Некоторые исследователи предполагают, что планета может быть покрыта океаном и содержать примитивные формы жизни.

В то же время Адерин-Покок предостерегает от романтизированных представлений об инопланетянах. Скорее всего, человечество сначала найдет микроорганизмы в каких-нибудь породах, а не развитую цивилизацию. Однако она не исключает и более сложных форм жизни, потенциально способных к коммуникации.

"Мы можем найти что-то, что действительно эволюционирует и сможет общаться. Их технология даже может быть намного превосходить нашу", – добавила профессор астрофизики.

