В Австралії науковці відкрили новий рід рослиноїдних клопів і дали чотирьом його видам назви, пов’язані з Тейлор Свіфт та її музикою. Незвичайна таксономічна данина покликана не лише вшанувати співачку, а й привернути увагу до малодослідженого світу комах і проблеми збереження біорізноманіття.

Тейлор Свіфт. Фото з відкритих джерел

Авторкою відкриття стала аспірантка-ентомологиня Сара Шредер з Каліфорнійського університету в Ріверсайді. Дослідження опублікували в науковому журналі Insect Systematics and Evolution. Новий рід клопів отримав назву Swiftiephylus. Від слова "swiftie", яким називають прихильників Тейлор Свіфт, і таксономічного суфікса "phylus".

Чотири нові види назвали Swiftiephylus taylorae, S. amator, S. intrepidus та S. poetorum. Їхні назви відсилають до самої артистки та назв її альбомів.

Австралійські вчені назвали чотири нові види клопів на честь Тейлор Свіфт

Не менш незвичайним є зовнішній вигляд цих комах. Клопи мають блідо-жовте забарвлення з червоними вкрапленнями. Такий колір допомагає їм маскуватися серед червоно-помаранчевих суцвіть казуарину — австралійських рослин, з якими вони тісно пов’язані. За словами дослідниці, забарвлення також нагадало їй впізнаваний образ Тейлор Свіфт, а саме світле волосся та яскраво-червону помаду.

Клопи належать до родини сліпняків (Miridae), яка налічує понад 11 тисяч описаних видів. Вони живляться соком казуарину, але, за даними дослідників, не завдають деревам помітної шкоди.

Зауважимо, що зразки зібрали ще у 1995–2004 роках під час масштабного дослідження австралійського біорізноманіття. Загалом експедиції зібрали понад 50 тисяч екземплярів, і частина матеріалу чекала на детальне вивчення десятиліттями. За оцінками вчених, невивченими можуть бути до 30 мільйонів видів комах.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Тейлор Свіфт зізналася, що не миє одну частину тіла під час душу.