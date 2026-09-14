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Slava Kot
В Австралии ученые открыли новый род растительноядных клопов и дали четырем его видам названия, связанные с Тейлор Свифт и его музыкой. Необычная таксономическая дань призвана не только почтить певицу, но и привлечь внимание к малоисследованному миру насекомых и проблеме сохранения биоразнообразия.
Тейлор Свифт. Фото из открытых источников
Автором открытия стала аспирантка-энтомолог Сара Шрёдер из Калифорнийского университета в Риверсайде. Исследование было опубликовано в научном журнале Insect Systematics and Evolution. Новый род клопов получил название Swiftiephylus. От слова "swiftie", которым называют поклонников Тейлор Свифт, и таксономического суффикса "phylus".
Четыре новых вида назвали Swiftiephylus taylorae, S. amator, S. intrepidus и S. poetorum. Их названия отсылают к самой артистке и названиям ее альбомов.
Австралийские ученые назвали четыре новых вида клопов в честь Тейлор Свифт
Не менее необычен внешний вид этих насекомых. Клопы имеют бледно-желтую окраску с красными вкраплениями. Такой цвет помогает им маскироваться среди красно-оранжевых соцветий казуарина – австралийских растений, с которыми они тесно связаны. По словам исследовательницы, окраска также напомнила ей узнаваемый образ Тейлор Свифт, а именно светлые волосы и алую помаду.
Клопы принадлежат к семье слепняков (Miridae), насчитывающей более 11 тысяч описанных видов. Они питаются соком казуарина, но, по данным исследователей, не наносят деревьям заметного вреда.
Заметим, что образцы собрали еще в 1995-2004 годах во время масштабного исследования австралийского биоразнообразия. В общей сложности экспедиции собрали более 50 тысяч экземпляров, и часть материала ожидала детального изучения десятилетиями. По оценкам ученых, неизученными могут быть до 30 миллионов видов насекомых.