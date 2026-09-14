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Австралийские ученые назвали четыре новых вида клопов в честь Тейлор Свифт

Австралийские ученые открыли род клопов Swiftiephylus и назвали четыре вида в честь Тейлор Свифт

14 сентября 2026, 20:25
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Slava Kot

В Австралии ученые открыли новый род растительноядных клопов и дали четырем его видам названия, связанные с Тейлор Свифт и его музыкой. Необычная таксономическая дань призвана не только почтить певицу, но и привлечь внимание к малоисследованному миру насекомых и проблеме сохранения биоразнообразия.

Австралийские ученые назвали четыре новых вида клопов в честь Тейлор Свифт

Тейлор Свифт. Фото из открытых источников

Автором открытия стала аспирантка-энтомолог Сара Шрёдер из Калифорнийского университета в Риверсайде. Исследование было опубликовано в научном журнале Insect Systematics and Evolution. Новый род клопов получил название Swiftiephylus. От слова "swiftie", которым называют поклонников Тейлор Свифт, и таксономического суффикса "phylus".

Четыре новых вида назвали Swiftiephylus taylorae, S. amator, S. intrepidus и S. poetorum. Их названия отсылают к самой артистке и названиям ее альбомов.

Австралийские ученые назвали четыре новых вида клопов в честь Тейлор Свифт - фото 2

Австралийские ученые назвали четыре новых вида клопов в честь Тейлор Свифт

Не менее необычен внешний вид этих насекомых. Клопы имеют бледно-желтую окраску с красными вкраплениями. Такой цвет помогает им маскироваться среди красно-оранжевых соцветий казуарина – австралийских растений, с которыми они тесно связаны. По словам исследовательницы, окраска также напомнила ей узнаваемый образ Тейлор Свифт, а именно светлые волосы и алую помаду.

Клопы принадлежат к семье слепняков (Miridae), насчитывающей более 11 тысяч описанных видов. Они питаются соком казуарина, но, по данным исследователей, не наносят деревьям заметного вреда.

Заметим, что образцы собрали еще в 1995-2004 годах во время масштабного исследования австралийского биоразнообразия. В общей сложности экспедиции собрали более 50 тысяч экземпляров, и часть материала ожидала детального изучения десятилетиями. По оценкам ученых, неизученными могут быть до 30 миллионов видов насекомых.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Тейлор Свифт призналась, что не моет одну часть тела во время душа.



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Источник: https://brill.com/view/journals/ise/aop/article-10.1163-1876312x-bja10090/article-10.1163-1876312x-bja10090.xml
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