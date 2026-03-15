Звільнений з російського полону військовий побажав "смерті Зеленському"

На передвиборчому мітингу угорської партії "Фідес" у Дебрецені виступив один з українських військовослужбовців, який нещодавно був звільнений з російського полону. Під час заходу він різко висловився на адресу президента України Володимира Зеленського.

Янош Лазар і Віктор Орбан. Фото: MTI

Як пише видання Euronews, під час мітингу партія Орбана показала одного зі звільнених з російського полону українського військовополоненого угорського походження. На заході він отримав питання від проурядової газети "Patrióta", яке послання він би надіслав президенту України

"Президенту України? Смерть", — сказав чоловік.

На інше запитання про ставлення до тих, хто не вірить у воєнні загрози, він відповів більш стримано та сказав, що "нехай у кожній людині буде стійкість і надія".

Зауважимо, що цей військовослужбовець має угорське походження і був одним з двох українських полонених, яких міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто привіз з Москви після переговорів із Володимиром Путіним. Сам Путін під час зустрічі пообіцяв відпустити українських військових з угорським громадянством, не уточнюючи їхніх імен.

В МЗС України зауважили, що Угорщина не повідомила, кого саме звільнила з російського полону.

