Звільнений з російського полону військовий побажав "смерті Зеленському"

Slava Kot
На передвиборчому мітингу угорської партії "Фідес" у Дебрецені виступив один з українських військовослужбовців, який нещодавно був звільнений з російського полону. Під час заходу він різко висловився на адресу президента України Володимира Зеленського.
Янош Лазар і Віктор Орбан.
Як пише видання Euronews, під час мітингу партія Орбана показала одного зі звільнених з російського полону українського військовополоненого угорського походження. На заході він отримав питання від проурядової газети "Patrióta", яке послання він би надіслав президенту України
На інше запитання про ставлення до тих, хто не вірить у воєнні загрози, він відповів більш стримано та сказав, що "нехай у кожній людині буде стійкість і надія".
Зауважимо, що цей військовослужбовець має угорське походження і був одним з двох українських полонених, яких міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто привіз з Москви після переговорів із Володимиром Путіним. Сам Путін під час зустрічі пообіцяв відпустити українських військових з угорським громадянством, не уточнюючи їхніх імен.
В МЗС України зауважили, що Угорщина не повідомила, кого саме звільнила з російського полону.
