Освобожденный из российского плена военный пожелал "смерти Зеленскому"

На предвыборном митинге венгерской партии "Фидес" в Дебрецене выступил один из украинских военнослужащих, который недавно был освобожден из российского плена. В ходе мероприятия он резко высказался в адрес президента Украины Владимира Зеленского.

Как пишет издание Euronews, во время митинга партия Орбана показала одного из освобожденных из российского плена украинского военнопленного венгерского происхождения. На мероприятии он получил вопрос от проправительственной газеты "Patrióta", какое послание он сказал бы президенту Украины.

"Президенту Украины? Смерть", — сказал мужчина.

На другой вопрос об отношении к тем, кто не верит в военные угрозы, он ответил сдержаннее и сказал, что "пусть в каждом человеке будет стойкость и надежда".

Отметим, что этот военнослужащий имеет венгерское происхождение и был одним из двух украинских пленных, которых министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто привез из Москвы после переговоров с Владимиром Путиным. Сам Путин во время встречи пообещал отпустить украинских военных с венгерским гражданством, не уточняя их имена.

В МИД Украины отметили, что Венгрия не сообщила, кого именно освободила из российского плена.

