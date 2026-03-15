Главная Новости Общество Скандалы Освобожденный из российского плена военный пожелал "смерти Зеленскому"
Освобожденный из российского плена военный пожелал "смерти Зеленскому"

На предвыборном митинге партии Орбана украинский военный публично пожелал смерти президенту Украины.

15 марта 2026, 11:15
Slava Kot

На предвыборном митинге венгерской партии "Фидес" в Дебрецене выступил один из украинских военнослужащих, который недавно был освобожден из российского плена. В ходе мероприятия он резко высказался в адрес президента Украины Владимира Зеленского.

Освобожденный из российского плена военный пожелал "смерти Зеленскому"

Янош Лазарь и Виктор Орбан. Фото: MTI

Как пишет издание Euronews, во время митинга партия Орбана показала одного из освобожденных из российского плена украинского военнопленного венгерского происхождения. На мероприятии он получил вопрос от проправительственной газеты "Patrióta", какое послание он сказал бы президенту Украины.

"Президенту Украины? Смерть", — сказал мужчина.

На другой вопрос об отношении к тем, кто не верит в военные угрозы, он ответил сдержаннее и сказал, что "пусть в каждом человеке будет стойкость и надежда".

Отметим, что этот военнослужащий имеет венгерское происхождение и был одним из двух украинских пленных, которых министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто привез из Москвы после переговоров с Владимиром Путиным. Сам Путин во время встречи пообещал отпустить украинских военных с венгерским гражданством, не уточняя их имена.

В МИД Украины отметили, что Венгрия не сообщила, кого именно освободила из российского плена.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Виктор Орбан ответил на открытое письмо бывшего украинского президента Виктора Ющенко и заявил, что Венгрия не будет участвовать в войне и не будет оказывать помощь Украине.

Также "Комментарии" писали, что Зеленский пригрозил народным депутатам мобилизацией и отправкой на фронт, если они не будут работать в Верховной Раде.



Источник: https://hu.euronews.com/2026/03/07/orban-viktor-egyertelmu-celzasokat-tett-a-tiszara-az-elfogott-ukran-penzszallitoval-kapcso
