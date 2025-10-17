logo_ukra

Суспільство Скандали "Зв'язки Ганича з ГУР – це фейк від Шарія", – блогер
НОВИНИ

"Зв’язки Ганича з ГУР – це фейк від Шарія", – блогер

Блогер Кирило Данильченко назвав зв’язки Ганича з ГУР фейком від Шарія.

17 жовтня 2025, 16:47
Військовий та блогер Кирило Данильченко, також відомий як Ронін, спростував публікації проросійських медіа про те, що загиблий бізнесмен Костянтин Ганич нібито був "криптогаманцем" ГУР та керував тіньовими коштами українських розвідників.

"Зв’язки Ганича з ГУР – це фейк від Шарія", – блогер

Блогер назвав зв’язки Ганича з ГУР фейком від Шарія

"З суботи проросійські ресурси типу ЕЖ чи Шарія закидують інтернет конспірологією по загиблому бізнесмену Ганичу, який займався криптою", – пише Данильченко. 

Він наголошує на тому, що поширювана інформація не ґрунтується на жодних підтверджених джерелах та носить характер чуток: "З пруфів там як завжди – "повір мені, брат", що непотріб, який втік до Іспанії, тісно спілкувався з оточенням людини, яка управляла пакетом на 20+ мільйонів доларів".

Данильченко заявляє, що нібито офіційне слідство досі не підтвердило факту вбивства Ганича. 

"Але Шарій і росіяни знають точно, що Ганичу допомогли, мамою клянуться", – пише блогер.

Окреме обурення в блогера викликає те, що деякі українські коментатори підхопили цю тезу, звинувачуючи ГУР і Буданова в участі в тіньових криптосхемах: "Погнали про гаманці Буданова і зв’язки з ГУР. Люди кажуть, такий у них пруф. Люди – це Шарій і інші під Москвою лежачі, нісенітниця, сайти типу MASH, які славлять путіна".

Також Данильченко звертає увагу на спроби дискредитації ГУР окремими особами, наближеними до Офісу Президента: "І хрін би на них, якби деякі наближені до ОП писаки не продовжували накидати на ГУР, спираючись на джерела противника". 

Він зазначає, що це не є новим явищем, і подібні атаки вже неодноразово використовувалися для створення конфліктів між ключовими фігурами військового та політичного керівництва України, зокрема Будановим і керівником ОП Андрієм Єрмаком.



Джерело: https://www.dsnews.ua/ukr/politics/ganich-ta-groshi-gur-ce-rosiyskiy-feyk-bloger-17102025-530464
