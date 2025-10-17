"Связи Ганыча с ГУР – это фейк от Шария", – блогер

Военный и блогер Кирилл Данильченко, также известный как Ронин, опроверг публикации пророссийских медиа о том, что погибший бизнесмен Константин Ганыч якобы был "криптокошельком" ГУР и руководил теневыми средствами украинских разведчиков.

Блогер назвал связи Ганыча с ГУР фейком от Шария

"С субботы пророссийские ресурсы типа ЭЖ или Шария обвиняют в интернете конспирологией по погибшему бизнесмену Ганычу, который занимался криптой", – пишет Данильченко.

Он отмечает, что распространяемая информация не основывается на никаких подтвержденных источниках и носит характер слухов: "Из пруфов там как всегда — "поверь мне, брат", что бежавший в Испанию хлам тесно общался с окружением человека, который управлял пакетом на 20 миллионов долларов".

Данильченко заявляет, что якобы официальное следствие до сих пор не подтвердило факт убийства Ганыча.

"Но Шарий и россияне знают точно, что Ганычу помогли, мамой клянутся", – пишет блоггер.

Отдельное возмущение у блоггера вызывает то, что некоторые украинские комментаторы подхватили этот тезис, обвиняя ГУР и Буданова в участии в теневых криптосхемах: "Погнали о кошельках Буданова и связи с ГУР. Люди говорят, такой у них пруф. Люди это Шарий и прочие под Москвой лежащая чепуха, сайты типа MASH, которые славят Путина".

Также Данильченко обращает внимание на попытки дискредитации ГУР отдельными лицами, приближенными к Офису Президента: "И хрен бы на них, если бы некоторые приближенные к ОП писаки не продолжали набрасывать ГУР, опираясь на источники противника".

Он отмечает, что это не новое явление, и подобные атаки уже неоднократно использовались для создания конфликтов между ключевыми фигурами военного и политического руководства Украины, в частности Будановым и руководителем ОП Андреем Ермаком.