logo

BTC/USD

105363

ETH/USD

3773.26

USD/UAH

41.73

EUR/UAH

48.76

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Скандалы "Связи Ганыча с ГУР – это фейк от Шария", – блогер
commentss НОВОСТИ Все новости

"Связи Ганыча с ГУР – это фейк от Шария", – блогер

Блогер Кирилл Данильченко назвал связи Ганича с ГУР фейком от Шария.

17 октября 2025, 16:47
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

Военный и блогер Кирилл Данильченко, также известный как Ронин, опроверг публикации пророссийских медиа о том, что погибший бизнесмен Константин Ганыч якобы был "криптокошельком" ГУР и руководил теневыми средствами украинских разведчиков.

"Связи Ганыча с ГУР – это фейк от Шария", – блогер

Блогер назвал связи Ганыча с ГУР фейком от Шария

"С субботы пророссийские ресурсы типа ЭЖ или Шария обвиняют в интернете конспирологией по погибшему бизнесмену Ганычу, который занимался криптой", – пишет Данильченко.

Он отмечает, что распространяемая информация не основывается на никаких подтвержденных источниках и носит характер слухов: "Из пруфов там как всегда — "поверь мне, брат", что бежавший в Испанию хлам тесно общался с окружением человека, который управлял пакетом на 20 миллионов долларов".

Данильченко заявляет, что якобы официальное следствие до сих пор не подтвердило факт убийства Ганыча.

"Но Шарий и россияне знают точно, что Ганычу помогли, мамой клянутся", – пишет блоггер.

Отдельное возмущение у блоггера вызывает то, что некоторые украинские комментаторы подхватили этот тезис, обвиняя ГУР и Буданова в участии в теневых криптосхемах: "Погнали о кошельках Буданова и связи с ГУР. Люди говорят, такой у них пруф. Люди это Шарий и прочие под Москвой лежащая чепуха, сайты типа MASH, которые славят Путина".

Также Данильченко обращает внимание на попытки дискредитации ГУР отдельными лицами, приближенными к Офису Президента: "И хрен бы на них, если бы некоторые приближенные к ОП писаки не продолжали набрасывать ГУР, опираясь на источники противника".

Он отмечает, что это не новое явление, и подобные атаки уже неоднократно использовались для создания конфликтов между ключевыми фигурами военного и политического руководства Украины, в частности Будановым и руководителем ОП Андреем Ермаком.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.dsnews.ua/ukr/politics/ganich-ta-groshi-gur-ce-rosiyskiy-feyk-bloger-17102025-530464
Теги:

Новости

Все новости