Золкін очікує пояснень: що замовчує Залужний

Громадський діяч Володимир Золкін у публічному дописі з іронією прокоментував мовчання Валерія Залужного на тлі обговорень його відпочинку в Домініканській Республіці.

Золкін про відпочинок Залужного

Золкін зазначив, що минає вже другий тиждень без будь-яких пояснень або реакції з боку Залужного. У своєму зверненні він згадав рядки з відомої пісні, провівши паралель між її мотивом і тривалою паузою в комунікації.

В іронічній формі він зауважив, що суспільству було б цікаво почути бодай побутові подробиці поїздки — зокрема про температуру води, умови відпочинку чи загальні враження. За словами Золкіна, відсутність будь-якого коментаря виглядає дивно з огляду на публічність постаті та суспільний резонанс.

Водночас він припустив, що мовчання може бути пов’язане із зайнятістю або процесом відновлення після відпочинку. У цьому контексті Золкін саркастично зазначив, що за потреби Валерій Залужний міг би делегувати коментар іншій публічній особі — зокрема Бориславу Березі, якого він назвав "перевіреною службовою говорячою головою".

Заява Золкіна пролунала на тлі активних обговорень у суспільстві щодо поведінки публічних осіб у воєнний час та очікувань громадськості стосовно відкритості й комунікації у чутливих питаннях.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що Президент України під час розмови з журналістами окреслив свою позицію щодо кадрових рішень в Офісі президента, перебігу переговорів із Росією, міжнародної безпеки та перспектив виборчих процесів у країні.

Говорячи про роль керівника воєнної розвідки в Офісі президента, глава держави наголосив, що той не матиме впливу на інформаційну політику держави. За словами президента, його робота буде зосереджена на практичних напрямах, зокрема на процесі обміну військовополоненими, яким він займатиметься спільно з міністром оборони.

