Золкін очікує пояснень: що замовчує Залужний

Ткачова Марія
Громадський діяч Володимир Золкін у публічному дописі з іронією прокоментував мовчання Валерія Залужного на тлі обговорень його відпочинку в Домініканській Республіці.
Золкін про відпочинок Залужного
Золкін зазначив, що минає вже другий тиждень без будь-яких пояснень або реакції з боку Залужного. У своєму зверненні він згадав рядки з відомої пісні, провівши паралель між її мотивом і тривалою паузою в комунікації.
В іронічній формі він зауважив, що суспільству було б цікаво почути бодай побутові подробиці поїздки — зокрема про температуру води, умови відпочинку чи загальні враження. За словами Золкіна, відсутність будь-якого коментаря виглядає дивно з огляду на публічність постаті та суспільний резонанс.
Водночас він припустив, що мовчання може бути пов’язане із зайнятістю або процесом відновлення після відпочинку. У цьому контексті Золкін саркастично зазначив, що за потреби Валерій Залужний міг би делегувати коментар іншій публічній особі — зокрема Бориславу Березі, якого він назвав "перевіреною службовою говорячою головою".
Заява Золкіна пролунала на тлі активних обговорень у суспільстві щодо поведінки публічних осіб у воєнний час та очікувань громадськості стосовно відкритості й комунікації у чутливих питаннях.