Золкин ожидает объяснений: что умалчивает Залужный
commentss НОВОСТИ Все новости

Золкин ожидает объяснений: что умалчивает Залужный

Владимир Золкин иронически отреагировал на отсутствие публичных комментариев Валерия Залужного по поводу информации о его отдыхе в Доминиканской Республике

7 января 2026, 16:56
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Общественный деятель Владимир Золкин в публичной корреспонденции с иронией прокомментировал молчание Валерия Залужного на фоне обсуждений его отдыха в Доминиканской Республике.

Золкин ожидает объяснений: что умалчивает Залужный

Золкин про отдых Залужного

Золкин отметил, что проходит уже вторую неделю без каких-либо объяснений или реакции со стороны Залужного. В своем обращении он упомянул строчки из известной песни, проведя параллель между ее мотивом и длительной паузой в коммуникации.

В иронической форме он отметил, что обществу было бы интересно услышать хотя бы бытовые подробности поездки — в частности, о температуре воды, условиях отдыха или общих впечатлениях. По словам Золкина, отсутствие какого-либо комментария выглядит странно ввиду публичности личности и общественного резонанса.

В то же время, он предположил, что молчание может быть связано с занятостью или процессом восстановления после отдыха. В этом контексте Золкин саркастически отметил, что при необходимости Валерий Залужный мог бы делегировать комментарий другому публичному лицу — в частности, Бориславу Береге, которого он назвал "проверенной служебной говорящей председателем".

Заявление Золкина прозвучало на фоне активных обсуждений в обществе поведения публичных лиц в военное время и ожиданий общественности относительно открытости и коммуникации по чувствительным вопросам.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Президент Украины во время разговора с журналистами очертил свою позицию относительно кадровых решений в Офисе президента, ходе переговоров с Россией, международной безопасности и перспектив избирательных процессов в стране.
Говоря о роли руководителя военной разведки в Офисе президента, глава государства подчеркнул, что тот не повлияет на информационную политику государства. По словам президента, его работа будет сосредоточена на практических направлениях, в частности, на процессе обмена военнопленными, которым он будет заниматься совместно с министром обороны.



Источник: https://t.me/volodymyrzolkin/21634
