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Знімав відео для OnlyFans: у Хмельницькому через інтим-скандал звільнили прокурора

Хмельницького прокурора Антона Венделя звільнили через акаунт на OnlyFans та домогання до співробітниць суду

27 липня 2026, 17:05
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Slava Kot

Прокурора Хмельницької обласної прокуратури Антона Венделя звільнили після скандалу, пов'язаного з публікацією відвертого контенту на платформі OnlyFans та розсилкою повідомлень інтимного характеру працівницям суду. 

Знімав відео для OnlyFans: у Хмельницькому через інтим-скандал звільнили прокурора

Прокурора з Хмельницького звільнили після скандалу з OnlyFans

За інформацією місцевих медіа, на початку 2026 року Вендель почав надсилати секретарям і помічницям Хмельницького міськрайонного суду повідомлення сексуального змісту. Згодом він зареєстрував акаунт на платформі OnlyFans під псевдонімом Adonis, де публікував відверті відео. Як стверджується, частину цього контенту було записано безпосередньо у службовому кабінеті прокуратури. Окремі відео прокурор нібито також надсилав працівницям суду.

Після цього співробітниці суду звернулися зі скаргою до Генерального прокурора. Однак звернення було переадресоване до Хмельницької обласної прокуратури. За даними джерел, службова перевірка спочатку не виявила порушень у діях прокурора.

Попри це, 3 липня 2026 року Венделя перевели до Летичівської окружної прокуратури. Після того як інформація про інцидент стала публічною, а потерпілі продовжили наполягати на належному розслідуванні, вже 9 липня його звільнили з органів прокуратури.

Згідно з декларацією за 2025 рік, родина прокурора володіла нерухомістю, земельними ділянками, автомобілем Skoda Octavia та зберігала готівкою 10 тисяч доларів. Основним джерелом доходу була заробітна плата Венделя, яка за рік склала близько 1,1 млн гривень. Його дружина офіційних доходів не декларувала.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що модель OnlyFans засудили до в’язниці після смерті клієнта під час фетиш-сеансу.



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Джерело: https://www.facebook.com/share/p/14ijxCTJjYx/
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