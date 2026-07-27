Снимал видео для OnlyFans: в Хмельницком из-за интим-скандала уволили прокурора

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Slava Kot
Прокурора Хмельницкой областной прокуратуры Антона Венделя уволили после скандала, связанного с публикацией откровенного контента на платформе OnlyFans и рассылкой сообщений интимного характера работникам суда.
Прокурора из Хмельницкого уволили после скандала с OnlyFans
По информации местных медиа, в начале 2026 Вендель начал присылать секретарям и помощницам Хмельницкого горрайонного суда сообщения сексуального содержания. Затем он зарегистрировал аккаунт на платформе OnlyFans под псевдонимом Adonis, где публиковал откровенные видео. Как утверждается, часть этого контента была записана непосредственно в служебном кабинете прокуратуры. Отдельные видео прокурор якобы также посылал работницам суда.
После этого сотрудницы суда обратились с жалобой к Генеральному прокурору. Однако обращение было переадресовано в Хмельницкую областную прокуратуру. По данным источников, служебная проверка поначалу не выявила нарушений в действиях прокурора.
Несмотря на это, 3 июля 2026 Венделя перевели в Летичевскую окружную прокуратуру. После того как информация об инциденте стала публичной, а потерпевшие продолжили настаивать на надлежащем расследовании, уже 9 июля его уволили из органов прокуратуры.
Согласно декларации за 2025 год, семья прокурора владела недвижимостью, земельными участками, автомобилем Skoda Octavia и хранила наличными 10 тысяч долларов. Основным источником дохода была заработная плата Венделя, которая за год составила около 1,1 млн. гривен. Его супруга официальных доходов не декларировала.