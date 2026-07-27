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Снимал видео для OnlyFans: в Хмельницком из-за интим-скандала уволили прокурора

Хмельницкого прокурора Антона Венделя уволили из-за аккаунта на OnlyFans и домогательства к сотрудницам суда

27 июля 2026, 17:05
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Slava Kot

Прокурора Хмельницкой областной прокуратуры Антона Венделя уволили после скандала, связанного с публикацией откровенного контента на платформе OnlyFans и рассылкой сообщений интимного характера работникам суда.

Снимал видео для OnlyFans: в Хмельницком из-за интим-скандала уволили прокурора

Прокурора из Хмельницкого уволили после скандала с OnlyFans

По информации местных медиа, в начале 2026 Вендель начал присылать секретарям и помощницам Хмельницкого горрайонного суда сообщения сексуального содержания. Затем он зарегистрировал аккаунт на платформе OnlyFans под псевдонимом Adonis, где публиковал откровенные видео. Как утверждается, часть этого контента была записана непосредственно в служебном кабинете прокуратуры. Отдельные видео прокурор якобы также посылал работницам суда.

После этого сотрудницы суда обратились с жалобой к Генеральному прокурору. Однако обращение было переадресовано в Хмельницкую областную прокуратуру. По данным источников, служебная проверка поначалу не выявила нарушений в действиях прокурора.

Несмотря на это, 3 июля 2026 Венделя перевели в Летичевскую окружную прокуратуру. После того как информация об инциденте стала публичной, а потерпевшие продолжили настаивать на надлежащем расследовании, уже 9 июля его уволили из органов прокуратуры.

Согласно декларации за 2025 год, семья прокурора владела недвижимостью, земельными участками, автомобилем Skoda Octavia и хранила наличными 10 тысяч долларов. Основным источником дохода была заработная плата Венделя, которая за год составила около 1,1 млн. гривен. Его супруга официальных доходов не декларировала.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что модель OnlyFans приговорили к тюрьме после смерти клиента во время фетиш-сеанса.



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Источник: https://www.facebook.com/share/p/14ijxCTJjYx/
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