ЗМІ: Жеваго намагається повернути активи через суди - більшість справ у Кібенко та Доманської

Підсанкційний олігарх Костянтин Жеваго може переховуватися за кордоном, а тим часом продовжує системно вигравати у судах справи, які стосуються його бізнес-інтересів.

Костянтин Жеваго. Фото з відкритих джерел

Більшість подібних судових засідань, як пише видання “Факти“, впродовж років відбувались за участі суддів Олени Кібенко та Марини Доманської. Журналісти зазначають, що цих суддів неодноразово критикували ЗМІ та активісти. Питання, як пише видання, виникали до сумнівних рішень у справах, що стосуються Білоцерківської ТЕЦ та найбільшого українського виробника шин “Росава”. Над цими активами Жеваго зараз намагається повернути контроль через судові рішення, зазначає видання.

Судова тяганина, як повідомляють журналісти, тривала майже 5 років, суди всіх інстанцій визнали спроби рейдерського захоплення Білоцерківської ТЕЦ. Однак Верховний суд раптово вирішив переглянути справу. Однією з причин, за даними ЗМІ, стала “окрема думка”, яку висловила Кібенко.

“Як бачимо, суддям та реєстраторам байдуже на судову заборону щодо зміни керівників ТЕЦ та й на підроблені довіреності ліквідованих “жевагівських” фіктивних акціонерів можна закрити очі. І, як розуміємо, не безкоштовно”, — зазначає видання.

Відтак корпоративна палата ВС, за даними журналістів, планує розглянути всю справу знову, аби встановити, чи було ж рейдерство, яке раніше цей же суд і підтвердив. Фактично це можливість скасувати всі не вигідні для Жеваго судові рішення, пояснює видання.

“Крім того, за день до автоматичного розподілу суддів в іншій справі про борги Білоцерківської ТЕЦ перед “Нафтогазом”, у судді Кібенко навантаження стало значно меншим, а вірогідність розглянути цікавий для Жеваго кейс більшою”, — йдеться у повідомленні.

Журналісти називають й інший судовий процес, що торкається інтересів олігарха, стосується єдиного виробника шин в Україні. Після банкрутства заводу “Росава”, За даними видання, його потужності орендувало ТОВ “Преміорі”, яке раніше виступало дилером шинного заводу. Власником товариства значилась британська компанія РREMIORRI LTD, що належала Олександру Мерзлякову.

Підприємство залучило інвесторів та вирішило виготовляти шини самостійно на потужностях “Росави”, повідомляють журналісти. Однак щойно це рішення було ухвалено, Жеваго, через британську компанію зі статутним капіталом 100 фунтів, ймовірно почав атаку на бізнесмена Леоніда Глиняного, який вже інвестував у виробництво. Водночас, за даними ЗМІ, у компанії змінився директор — почалася судова тяганина.

Видання повідомляє, що Господарський суд Київської області став на сторону Костянтина Жеваго. Однак Апеляційний суд двічі підтримав обманутих інвесторів, тоді як Верховний Суд у складі Кібенко, Студенець, Бакуліної та Баранця скасовував ці рішення. Журналісти зазначають, що згодом ВСУ виніс остаточне рішення у справі, визнавши Premiorri LTD власником 100% корпоративних прав української компанії.

“Водночас 1 квітня 2026 року ряд апеляційних скарг у справі про санацію “Преміорі” розглядала суддя Марина Доманська. Товариство перебуває в процедурі відновлення платоспроможності, але замість підтримки санаційного процесу, Premiorri LTD, яку контролює Жеваго, подає серію однотипних скарг аби скасувати процедуру банкрутства. У підсумку Доманська скасовує як процедуру банкрутства ТОВ “Преміорі”, так і процедуру санації. Тоді як цей процес міг би відновити роботу компанії та повернути інвестора, що вже вклав 20 млн грн у цей бізнес”, — пише видання.

Журналісти зауважують, що з усіх зазначених судових справ Костянтин Жеваго намагається встановити контроль над підприємствами: в справі N911/266/22 – шляхом “виключення” зі складу учасників товариства мажоритарного акціонера, що не підконтрольний олігарху і частка якого складає 80%, а в інших кейсах – шляхом узаконювання зміни керівника.



