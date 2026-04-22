СМИ: Жеваго пытается вернуть активы через суды – большинство дел у Кибенко и Доманской

Подсанкционный олигарх Константин Жеваго может скрываться за границей, а между тем продолжает системно выигрывать в судах дела, касающиеся его бизнес-интересов.

Константин Жеваго. Фото из открытых источников

Большинство подобных судебных заседаний, как пишет издание "Факты", на протяжении многих лет проходили при участии судей Елены Кибенко и Марины Доманской. Журналисты отмечают, что эти судьи неоднократно критиковали СМИ и активисты. Вопросы, как пишет издание, возникали до сомнительных решений по делам, касающимся Белоцерковской ТЭЦ и крупнейшего украинского производителя шин "Росава". Над этими активами Жеваго сейчас пытается вернуть контроль через судебные решения, отмечает издание.

Судебная волокита, как сообщают журналисты, длилась почти 5 лет, суды всех инстанций признали попытки рейдерского захвата Белоцерковской ТЭЦ. Однако Верховный суд внезапно решил пересмотреть дело. Одной из причин, по данным СМИ, стало "отдельное мнение", которое высказала Кибенко.

"Как видим, судьям и регистраторам безразлично судебный запрет по смене руководителей ТЭЦ и поддельные доверенности ликвидированных "жеваговских" фиктивных акционеров можно закрыть глаза. И, как понимаем, не бесплатно", — отмечает издание.

Следовательно, корпоративная палата ВС, по данным журналистов, планирует рассмотреть все дело снова, чтобы установить, было ли же рейдерство, которое ранее этот же суд и подтвердил. Фактически это возможность упразднить все невыгодные для Жеваго судебные решения, объясняет издание.

"Кроме того, за день до автоматического распределения судей по другому делу о долгах Белоцерковской ТЭЦ перед "Нафтогазом", у судьи Кибенко нагрузка стала значительно меньше, а вероятность рассмотреть интересующий Жеваго кейс больше", — говорится в сообщении.

Журналисты называют и другой судебный процесс, затрагивающий интересы олигарха, касается единственного производителя шин в Украине. После банкротства завода "Росава", по данным издания, его мощности арендовало ООО "Премиори", ранее выступавшее дилером шинного завода. Владельцем общества числилась принадлежащая Александру Мерзлякову британская компания РREMIORRI LTD.

Предприятие привлекло инвесторов и решило производить шины самостоятельно на мощностях "Росавы", сообщают журналисты. Однако как только это решение было принято, Жеваго, из-за британской компании с уставным капиталом 100 фунтов, предположительно начал атаку на бизнесмена Леонида Глиняного, который уже инвестировал в производство. В то же время, по данным СМИ, в компании сменился директор — началась судебная волокита.

Издание сообщает, что Хозяйственный суд Киевской области принял сторону Константина Жеваго. Однако Апелляционный суд дважды поддержал обманутых инвесторов, тогда как Верховный Суд в составе Кибенко, Студенец, Бакулиной и Баранца отменял эти решения. Журналисты отмечают, что впоследствии ВСУ вынес окончательное решение по делу, признав Premiorri LTD владельцем 100% корпоративных прав украинской компании.

"В то же время 1 апреля 2026 года ряд апелляционных жалоб по делу о санации "Премиори" рассматривала судья Марина Доманская. Общество находится в процедуре восстановления платежеспособности, но вместо поддержки санационного процесса, Premiorri LTD, которую контролирует Жеваго, представляет серию однотипных жалоб, чтобы отменить процедуру банкротства. В итоге Доманская упраздняет как процедуру банкротства ООО "Премиори", так и процедуру санации. В то время как этот процесс мог бы возобновить работу компании и вернуть инвестора, уже вложившего 20 млн грн в этот бизнес”, — пишет издание.

Журналисты отмечают, что по всем указанным судебным делам Константин Жеваго пытается установить контроль над предприятиями: по делу N911/266/22 – путем "выключения" из состава участников общества мажоритарного акционера, не подконтрольного олигарху и доля которого составляет 80%, а в других кейсах — путем узаконивания смены руководителя.