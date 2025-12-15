ЗМІ: Жернаков визнав, що платив гроші за роботу членам ГРД, від якої залежать судді

Рубрики
МЕНЮ
Кречмаровская Наталия
Директор Фундації DEJURE Михайло Жернаков визнав, що платив гроші за роботу членам Громадської ради доброчесності (ГРД).
Михайло Жернаков. Фото з відкритих джерел
Таким чином члени ГРД, які мають істотний вплив на карʼєру суддів, могли бути фінансово залежними від нього, повідомляє видання “Українські новини”.
Разом з тим, як пише ЗМІ, ГРД має вплив на судову систему — її висновки можуть перешкодити карʼєрі судді, а тому її члени мають бути реально незалежними.
У такій ситуації, зауважує видання, може виникнути, щонайменше конфлікт інтересів.
Оплата роботи членів ГРД з кишені приватної особи або громадської організації, як зазначає ЗМІ, суперечать європейським стандартам.
Саме незалежний орган контролю за суддями, зауважують журналісти, є нормальною міжнародною практикою, а не “залежна незалежність” від Жернакова, який вчора скасовував рішення органів місцевого самоврядування щодо засудження злочинів проти Майдану, а сьогодні ставить експерименти на всій судовій системі.
Видання нагадало, що раніше, “суддя Майдану”, виконавчий директор ГО “Фундація DEJURE” Михайло Жернаков міг просувати “потрібних” кандидатів до складу Громадської ради доброчесності (ГРД). Громадські активісти наголошували, що Жернаков міг формувати в “ручному режимі” списку осіб, яких потрібно відібрати до складу ГРД.
Видання нагадало, що відповідно до ч. 6 ст. 87 Закону України “Про судоустрій і статус суддів” Громадська рада доброчесності:
1) збирає, перевіряє та аналізує інформацію щодо судді (кандидата на посаду судді);
2) надає Вищій кваліфікаційній комісії суддів України інформацію щодо судді (кандидата на посаду судді);
3) надає, за наявності відповідних підстав, Вищій кваліфікаційній комісії суддів України висновок про невідповідність судді (кандидата на посаду судді) критеріям професійної етики та доброчесності, який додається до досьє кандидата на посаду судді або до суддівського досьє;
4) делегує уповноваженого представника для участі у засіданні Вищої кваліфікаційної комісії суддів України щодо кваліфікаційного оцінювання судді (кандидата на посаду судді);
5) має право створити інформаційний портал для збору інформації щодо професійної етики та доброчесності суддів, кандидатів на посаду судді.