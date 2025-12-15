ЗМІ: Жернаков визнав, що платив гроші за роботу членам ГРД, від якої залежать судді

Директор Фундації DEJURE Михайло Жернаков визнав, що платив гроші за роботу членам Громадської ради доброчесності (ГРД).

Михайло Жернаков. Фото з відкритих джерел

Таким чином члени ГРД, які мають істотний вплив на карʼєру суддів, могли бути фінансово залежними від нього, повідомляє видання “Українські новини”.

“9 грудня, під час засідання ТСК, членами Комісії як свідка допитано директора Фундації ДЕЮРЕ Михайла Жернакова. В ході допиту як свідка Жернаков повідомив, що з рахунків ДЕЮРЕ платив гроші частині членів ГРД 3.0 та частині членів ГРД 4.0 за “роботу, повʼязану з діяльністю ГРД”. Вказав, що вважає це нормальним, бо “люди повинні отримувати гроші за роботу”, — йдеться у повідомленні.

Разом з тим, як пише ЗМІ, ГРД має вплив на судову систему — її висновки можуть перешкодити карʼєрі судді, а тому її члени мають бути реально незалежними.

“ГРД має інституційний та реальний вплив на формування судової влади. Її висновки можуть перешкодити кар’єрі судді, змінити рішення ВККС і вплинути на формування корпусу суддів. Сам факт отримання коштів означає виникнення фінансової залежності або принаймні обґрунтованого сумніву в повній автономності особи, яка одночасно виконує функцію незалежної оцінки доброчесності суддів”, – зазначають журналісти.

У такій ситуації, зауважує видання, може виникнути, щонайменше конфлікт інтересів.

“Зрозуміло, що член ГРД, який отримує кошти від приватної особи або навіть ГО, що має інтерес у сфері судової влади або судової реформи, діє в умовах реального або потенційного конфлікту інтересів. Це зумовлено не формальним статусом ГРД як громадського органу, а характером повноважень, які вона здійснює”, — йдеться у повідомленні.

Оплата роботи членів ГРД з кишені приватної особи або громадської організації, як зазначає ЗМІ, суперечать європейським стандартам.

“Європейські стандарти, сформульовані у висновках Консультативної ради європейських суддів, Консультативної ради європейських прокурорів, а також у документах Венеційської комісії, виходять з того, що особи, які впливають на добір, оцінювання чи кар’єру суддів та прокурорів повинні бути не лише фактично незалежними, але й виглядати незалежними в очах суспільства”, — пише видання.

Саме незалежний орган контролю за суддями, зауважують журналісти, є нормальною міжнародною практикою, а не “залежна незалежність” від Жернакова, який вчора скасовував рішення органів місцевого самоврядування щодо засудження злочинів проти Майдану, а сьогодні ставить експерименти на всій судовій системі.

Видання нагадало, що раніше, “суддя Майдану”, виконавчий директор ГО “Фундація DEJURE” Михайло Жернаков міг просувати “потрібних” кандидатів до складу Громадської ради доброчесності (ГРД). Громадські активісти наголошували, що Жернаков міг формувати в “ручному режимі” списку осіб, яких потрібно відібрати до складу ГРД.

Видання нагадало, що відповідно до ч. 6 ст. 87 Закону України “Про судоустрій і статус суддів” Громадська рада доброчесності:

1) збирає, перевіряє та аналізує інформацію щодо судді (кандидата на посаду судді);

2) надає Вищій кваліфікаційній комісії суддів України інформацію щодо судді (кандидата на посаду судді);

3) надає, за наявності відповідних підстав, Вищій кваліфікаційній комісії суддів України висновок про невідповідність судді (кандидата на посаду судді) критеріям професійної етики та доброчесності, який додається до досьє кандидата на посаду судді або до суддівського досьє;

4) делегує уповноваженого представника для участі у засіданні Вищої кваліфікаційної комісії суддів України щодо кваліфікаційного оцінювання судді (кандидата на посаду судді);

5) має право створити інформаційний портал для збору інформації щодо професійної етики та доброчесності суддів, кандидатів на посаду судді.



