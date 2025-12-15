СМИ: Жернаков признал, что платил деньги за работу членам ОСД, от которого зависят судьи

Директор Фонда DEJURE Михаил Жернаков признал, что платил деньги за работу членам Общественного совета добропорядочности (ОСД).

Михаил Жернаков. Фото из открытых источников

Таким образом, члены ОСД, которые оказывают существенное влияние на карьеру судей, могли быть финансово зависимыми от него, сообщает издание “Українські новини”.

"9 декабря, во время заседания ВСК, членами Комиссии в качестве свидетеля допрошен директор Фонда ДЭЮРЭ Михаил Жернаков. В ходе допроса в качестве свидетеля Жернаков сообщил, что со счетов ДЭЮРЭ платил деньги части членов ОСД 3.0 и части членов ОСД 4.0 за "работу, связанную с добропорядочностью ОСД". Указал, что считает это нормальным, потому что "люди должны получать деньги за работу", — говорится в сообщении.

Вместе с тем, как пишет СМИ, ОСД оказывает влияние на судебную систему — его выводы могут помешать карьере судьи, поэтому его члены должны быть реально независимыми.

"ОСД оказывает институциональное и реальное влияние на формирование судебной власти. Его выводы могут помешать карьере судьи, изменить решение ВККС и повлиять на формирование корпуса судей. Сам факт получения средств означает возникновение финансовой зависимости или, по крайней мере, обоснованного сомнения в полной автономности лица, одновременно выполняющего функцию независимой оценки добропорядочности судей", — отмечают журналисты.

В такой ситуации, отмечает издание, может возникнуть, по меньшей мере конфликт интересов.

"Понятно, что член ОСД, получающий средства от частного лица или даже ОО, представляющего интерес в сфере судебной власти или судебной реформы, действует в условиях реального или потенциального конфликта интересов. Это обусловлено не формальным статусом ОСД как общественного органа, а характером полномочий, которые оно осуществляет", — говорится в сообщении.

Оплата работы членов ОСД по карману частного лица или общественной организации, как отмечает СМИ, противоречат европейским стандартам.

"Европейские стандарты, сформулированные в выводах Консультативного совета европейских судей, Консультативного совета европейских прокуроров, а также в документах Венецианской комиссии, исходят из того, что лица, влияющие на отбор, оценку или карьеру судей и прокуроров должны быть не только фактически независимыми, но и выглядеть независимыми в глазах общества", — пишет издание.

Именно независимый орган контроля за судьями, отмечают журналисты, является нормальной международной практикой, а не "зависимой независимостью" от Жернакова, который вчера отменял решение органов местного самоуправления по осуждению преступлений против Майдана, а сегодня ставит эксперименты на всей судебной системе.

Издание напомнило, что ранее, "судья Майдана", исполнительный директор ОО "Фонд DEJURE" Михаил Жернаков мог продвигать "нужных" кандидатов в состав Общественного совета добродетели (ОСД). Общественные активисты отмечали, что Жернаков мог формировать в "ручном режиме" списка лиц, которых нужно отобрать в состав ОСД.

Издание напомнило, что согласно ч. 6 ст. 87 Закона Украины "О судоустройстве и статусе судей" Общественный совет добропорядочности:

1) собирает, проверяет и анализирует информацию о судье (кандидате на должность судьи);

2) предоставляет Высшей квалификационной комиссии судей Украины информацию о судье (кандидате на должность судьи);

3) предоставляет, при наличии соответствующих оснований, Высшей квалификационной комиссии судей Украины вывод о несоответствии судьи (кандидата на должность судьи) критериям профессиональной этики и добродетели, который прилагается к досье кандидата на должность судьи или судейскому досье;

4) делегирует уполномоченного представителя для участия в заседании Высшей квалификационной комиссии судей Украины относительно квалификационного оценивания судьи (кандидата на должность судьи);

5) имеет право создать информационный портал для сбора информации о профессиональной этике и добродетели судей, кандидатов на должность судьи.



