ЗМІ: Заступника голови Держлікслужби Геннадія Вовка звільнили після розслідування його діяльності
ЗМІ: Заступника голови Держлікслужби Геннадія Вовка звільнили після розслідування його діяльності

Розслідування діяльності заступника голови Держлікслужби Геннадія Вовка та можливих ризиків, пов'язаних із його роботою

20 листопада 2025, 20:03
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Заступника голови Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками Геннадія Вовка було звільнено з посади. Вовк працював на посаді з 2024 року. 

ЗМІ: Заступника голови Держлікслужби Геннадія Вовка звільнили після розслідування його діяльності

Геннадій Вовк. Фото з відкритих джерел

Про це повідомляють журналісти видання “Українські новини”. Зазначається, що 10 листопада було опубліковане журналістське розслідування, яке стосувалося діяльності посадовця та можливих ризиків, пов'язаних із його роботою. 

“У матеріалі зазначалося, що його дружина, Надія Вовк, очолює фармацевтичну компанію ZDEX.ЮА, що імпортує препарати для медичних закладів та взаємодіє з органом, де працював посадовець. За даними журналістів, ZDEX.ЮА мала договір з індійським виробником Bharat Serums and Vaccines Limited”, — пише видання.

Зазначається, що у 2024 році декілька препаратів цієї компанії, зокрема “Амфоліп”, “Ензистал” та “Уріп”, не пройшли державний контроль якості. Після цього Держлікслужба заборонила їхню реалізацію.

Bharat Serums and Vaccines Limited, як зазначалося у розслідуванні, продовжує працювати на російському ринку та сплачувати податки у бюджет РФ. Журналісти публікували фрагменти листування між представниками компанії та українською стороною, що, за даними видання, свідчить про співпрацю між ZDEX.ЮА та представником виробника, який працює з РФ.

Окремо були окреслені фінансові питання. Згідно з даними декларації, як пише видання, дружина посадовця отримувала позику від власної компанії на суму понад 4 млн грн, а сам Вовк мав фінансові зобов'язання, включно з непогашеною позикою на 1,15 млн дол., Журналісти пояснили, що це згадувалося в адвокатських запитах.

До того ж, як повідомляє ЗМІ, у 2012-2013 років Вовк фігурував у публікаціях щодо продажу прострочених ліків та реалізації сурогатного алкоголю в мережі “Укрпошти”, де він тоді працював на керівній посаді.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, на чому крадуть посадовці під керівництвом Кличка.



