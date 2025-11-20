ЗМІ: Заступника голови Держлікслужби Геннадія Вовка звільнили після розслідування його діяльності

Рубрики
Кречмаровская Наталия
Заступника голови Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками Геннадія Вовка було звільнено з посади. Вовк працював на посаді з 2024 року.
Геннадій Вовк. Фото з відкритих джерел
Про це повідомляють журналісти видання “Українські новини”. Зазначається, що 10 листопада було опубліковане журналістське розслідування, яке стосувалося діяльності посадовця та можливих ризиків, пов'язаних із його роботою.
Зазначається, що у 2024 році декілька препаратів цієї компанії, зокрема “Амфоліп”, “Ензистал” та “Уріп”, не пройшли державний контроль якості. Після цього Держлікслужба заборонила їхню реалізацію.
Bharat Serums and Vaccines Limited, як зазначалося у розслідуванні, продовжує працювати на російському ринку та сплачувати податки у бюджет РФ. Журналісти публікували фрагменти листування між представниками компанії та українською стороною, що, за даними видання, свідчить про співпрацю між ZDEX.ЮА та представником виробника, який працює з РФ.
Окремо були окреслені фінансові питання. Згідно з даними декларації, як пише видання, дружина посадовця отримувала позику від власної компанії на суму понад 4 млн грн, а сам Вовк мав фінансові зобов'язання, включно з непогашеною позикою на 1,15 млн дол., Журналісти пояснили, що це згадувалося в адвокатських запитах.
До того ж, як повідомляє ЗМІ, у 2012-2013 років Вовк фігурував у публікаціях щодо продажу прострочених ліків та реалізації сурогатного алкоголю в мережі “Укрпошти”, де він тоді працював на керівній посаді.
