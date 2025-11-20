СМИ: Заместителя главы Гослекслужбы Геннадия Вовка уволили после расследования его деятельности

Заместитель главы Государственной службы по лекарственным средствам и контролю за наркотиками Геннадий Вовка был уволен с должности. Вовк работал на должности с 2024 года.

Геннадий Вовк. Фото из открытых источников

Об этом сообщают журналисты издания "Українські новини". Отмечается, что 10 ноября было опубликовано журналистское расследование, касающееся деятельности чиновника и возможных рисков, связанных с его работой.

"В материале отмечалось, что его жена, Надежда Вовк, возглавляет фармацевтическую компанию ZDEX.ЮА, которая импортирует препараты для медицинских учреждений и взаимодействует с органом, где работал чиновник. По данным журналистов, ZDEX.ЮА имела договор с индийским производителем Bharat Serums and Vaccines Limited", — пишет издание.

В 2024 году несколько препаратов этой компании, в частности "Амфолип", "Энзистал" и "Урип", не прошли государственный контроль качества. После этого Гослекслужба запретила их реализацию.

Как отмечалось в расследовании, Bharat Serums and Vaccines Limited продолжает работать на российском рынке и платить налоги в бюджет РФ. Журналисты публиковали фрагменты переписки между представителями компании и украинской стороной, что, по данным издания свидетельствует о сотрудничестве между ZDEX.ЮА и представителем производителя, который работает с РФ.

Отдельно были обозначены финансовые вопросы. Согласно данным декларации, как пишет издание, жена чиновника получала ссуду от собственной компании на сумму более 4 млн грн, а сам Вовк имел финансовые обязательства, включая непогашенный заем на 1,15 млн долл., Журналисты объяснили, что это упоминалось в адвокатских запросах.

К тому же, как сообщает СМИ, в 2012-2013 годах Вовк фигурировал в публикациях о продаже просроченных лекарств и реализации суррогатного алкоголя в сети "Укрпочты", где он тогда работал на руководящей должности.

