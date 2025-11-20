logo

BTC/USD

82579

ETH/USD

2695.45

USD/UAH

42.15

EUR/UAH

48.52

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Скандалы СМИ: Заместителя главы Гослекслужбы Геннадия Вовка уволили после расследования его деятельности
commentss НОВОСТИ Все новости

СМИ: Заместителя главы Гослекслужбы Геннадия Вовка уволили после расследования его деятельности

Расследование деятельности заместителя главы Гослекслужбы Геннадия Вовка и возможных рисков, связанных с его работой

20 ноября 2025, 20:03
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Заместитель главы Государственной службы по лекарственным средствам и контролю за наркотиками Геннадий Вовка был уволен с должности. Вовк работал на должности с 2024 года.

СМИ: Заместителя главы Гослекслужбы Геннадия Вовка уволили после расследования его деятельности

Геннадий Вовк. Фото из открытых источников

Об этом сообщают журналисты издания "Українські новини". Отмечается, что 10 ноября было опубликовано журналистское расследование, касающееся деятельности чиновника и возможных рисков, связанных с его работой.

"В материале отмечалось, что его жена, Надежда Вовк, возглавляет фармацевтическую компанию ZDEX.ЮА, которая импортирует препараты для медицинских учреждений и взаимодействует с органом, где работал чиновник. По данным журналистов, ZDEX.ЮА имела договор с индийским производителем Bharat Serums and Vaccines Limited", — пишет издание.

В 2024 году несколько препаратов этой компании, в частности "Амфолип", "Энзистал" и "Урип", не прошли государственный контроль качества. После этого Гослекслужба запретила их реализацию.

Как отмечалось в расследовании, Bharat Serums and Vaccines Limited продолжает работать на российском рынке и платить налоги в бюджет РФ. Журналисты публиковали фрагменты переписки между представителями компании и украинской стороной, что, по данным издания свидетельствует о сотрудничестве между ZDEX.ЮА и представителем производителя, который работает с РФ.

Отдельно были обозначены финансовые вопросы. Согласно данным декларации, как пишет издание, жена чиновника получала ссуду от собственной компании на сумму более 4 млн грн, а сам Вовк имел финансовые обязательства, включая непогашенный заем на 1,15 млн долл., Журналисты объяснили, что это упоминалось в адвокатских запросах.

К тому же, как сообщает СМИ, в 2012-2013 годах Вовк фигурировал в публикациях о продаже просроченных лекарств и реализации суррогатного алкоголя в сети "Укрпочты", где он тогда работал на руководящей должности.

Напомним: портал "Комментарии" писал, на чем воруют чиновники под руководством Кличко.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости